Syndrom druhé sezony? Stützle je připraven uspět

V NHL to není nic neobvyklého – povede se vám jedna sezona a do té další jsou očekávání dvakrát tak velká. Někoho to semele, někoho ne. Tim Stützle, útočník Ottawy, doufá, že ho podobný sešup nečeká. Přes léto se pilně připravoval a je připraven navázat na velice povedený premiérový ročník.

Po sezoně měl Němec plán jasný. Oddychnout si na dovolené, chvilku naprosto vypnout a navštívit rodiče. Hned v červenci ale začala dřina, začal totiž trénovat v domovském Mannheimu. Na ledě se tam potkával mj. třeba s Moritzem Seiderem, který by se měl zabydloval v sestavě Detroitu.

Zatímco v minulé sezoně by se nepotkali, letos už to možné bude. Ottawa se totiž po roční pauze vrátí do “své“ divize, jelikož ta se všemi kanadskými týmy je minulostí. Faktem však je, že se Stützlemu v tomto formátu velice zadařilo.

„Minulá sezona byla povedená, ale zastávám postoj, že je vždycky co zlepšovat,“ řekl zámořským médiím. „Hlavně jsem se soustředil na to, abych zesílil. Osobní souboje mi moc nešly. Taky jsem makal na střelbě.“

„V posledních třech měsících jenom bruslím a trénuji,“ dodal ještě. „Cítím se moc dobře. Už se těším na kemp, a hlavně na nějaké zápasy. Co se týče hráčů, skoro všichni už jsme v Ottawě, takže spolu chodíme na večeře a bavíme se. Zatím je to paráda.“

Do sezony šel jako trojka draftu a byl trochu ve stínu Alexise Lafreniera či Quintona Byfielda, nakonec však dopadl nejlíp. Dvanáct branek a sedmnáct asistencí, to je solidní počin.

V další sezoně tak může předvést ještě víc. A to je mu pořád jenom devatenáct let!

„Celá jeho první sezona nás velice zaujala,“ byl spokojený Pierre Dorion, generální manažer Senators. „V osmnácti skočit do nejlepší ligy světa a předvádět takové výkony, úctyhodné. Samozřejmě, že se někdy objevily momenty, kdy to nebylo nejlepší. Pak ale přišly takové, kdy jsme si řekli, že má potenciál být opravdovou hvězdou celé ligy.“

Mnohé možná překvapil jeho raketový start. Za mořem totiž nikdy nehrál. Celou svou klubovou kariéru strávil v Německu.

„Hokej je tu úplně jiný než doma,“ přiznal Stützle. „Hřiště je mnohem menší. Když ztratíte puk, skoro pokaždé dostanete gól. Musím být obezřetnější. S pukem se tak snažím hrát chytřeji.“

V mladém německém útočníkovi mají Senators velkou naději do budoucna. Pokud však vletí do blížící se sezony stejně jako do té předchozí, budoucnost se bude moct stát současností.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+