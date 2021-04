Ta porážka jde za mnou, uznal Rittich. Český gólman dostal laciné góly, Toronto padlo popáté

Být torontským koučem slavný bouřlivák Mike Keenan, volal by na Davida Ritticha: "Dave, ty jsi nám prohrál zápas." Podobně kdysi vyčinil Dominiku Haškovi v Chicagu. Rittichovi se vůbec nepovedl úterní mač s Vancouverem, pětkrát inkasoval, pustil dvě velmi laciné branky. Keenana nepotřeboval a vynadal si sám. "Za porážku přijímám plnou zodpovědnost. Musím se zlepšit," sypal si popel na hlavu.

Pět porážek za sebou. Tolik k aktuální formě Maple Leafs.

Javorové listy momentálně marně hledají cestu k výhrám a brankářské kiksy jim v pátrání nepomohou. Během černé série kryli Rittich s Campbellem jen 85,8 % střel soupeřů, přičemž na ně průměrně letělo jen 25 střel za večer.

Nebylo by fér na ně házet veškerou vinu, opakovaně se ocitli v beznadějné situaci. Očividné chyby ale nelze přehlédnout. Podívejte se třeba na trefu vancouverského Nilse Hoglandera, jíž v úterý během třetí třetiny vyrovnal na 3:3.

Rittich na ránu forvarda Canucks viděl, nikdo ji netečoval. Přesto proletěla jihlavskému rodákovi do sítě. Puk se sice vrtěl, borec s ambicemi být jedničkou v NHL by si ovšem měl poradit. Bez debat.

Chcete ještě křiklavější příklad? U gólu na 3:5 z pohledu Toronta Rittich naprosto zaspal. Podcenil ránu Tannera Pearsona a puk si srazil do sítě betonem. Zbytečný gól, co zlomil odpor Javorových listů.

"Kluci odvedli skvělou práci, dali tři góly. Já jsem na to neodpověděl odpovídajícím výkonem," byl sebekritický Rittich. Věděl, že mu partie vůbec nevyšla a chlapsky to přiznal. To se cení. Před novináři neuhýbal, nekličkoval.

Kouč Maple Leafs Sheldon Keefe ale teď nemůže tleskat Rittichově soudnosti, potřeboval by od svých gólmanů kvalitnější práci mezi třemi tyčemi. "Ano, situace v brankovišti mi dělá starosti. Musíme tento problém vyřešit," pověděl pro Sportsnet.

Jak? Toť otázka. Oběma maskovaným mužům jde o hodně. Campbell musí dokázat, že jeho vítězná série nebyla jen dílem náhody a že má na víc než pozici schopného náhradníka, Rittich zase bojuje o holou budoucnost v NHL.

Samozřejmě by jim prospělo, kdyby se obrana nedopouštěla zásadních hrubic. Kdyby beci čistili prostor před brankou a nenechali soupeře zametat do sítě vyražené kotouče. Sami ale musí přispět bezchybným výkonem a 100% soustředěním.

Pak se Rittich dočká své premiérové torontské výhry.

