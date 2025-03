Tady je Mrázkovo! Český gólman zazářil a vynuloval Vegas

Petr Mrázek se sotva vrátil do Detroitu a už ukázal, že pro Red Wings může být nepostradatelný. V důležitém souboji s Vegas Golden Knights doslova zavřel branku, zlikvidoval všech 17 střel soupeře a dovedl svůj tým k výhře 3:0. Bezchybný výkon, který znamená nejen sladkou odvetu za jeho poslední zápas proti Vegas, ale také důležitý krok směrem k play-off. „Petrův výkon byl excelentní," řekl kouč Todd McLellan.

„Když pravidelně chytáte, získáváte zpět sebevědomí a svou hru,“ řekl po zápase Mrázek. „Každý duel, co jsem zpátky, se cítím lépe a lépe.“

A bylo to vidět. I když Red Wings soupeře přestříleli a měli většinu zápasu pod kontrolou, Golden Knights si vytvořili několik nebezpečných šancí. Největší přišla na začátku třetí třetiny, kdy se na Mrázka řítil Ivan Barbašev. Český gólman ale zachoval klid, jeho pokus zastavil a vzápětí Detroit odskočil na 2:0 díky gólu Lucase Raymonda.

Pro Mrázka to byl osobní zápas. Právě proti Vegas odchytal svůj poslední duel za Chicago – tehdy dostal pět gólů a musel ze hry. Tentokrát? Dokonalá odpověď.

„Dneska jsme využili toho, že Vegas mělo v nohách těžký program. Ale dobré týmy takové situace trestají a my to dnes zvládli,“ pochválil svůj tým trenér McLellan.

Mrázek ale nebyl jediný hrdina večera. Dylan Larkin zabránil jasnému gólu, když z brankové čáry odpálil puk po střele Marka Stonea, a Marco Kasper dal pojistku na 3:0. Asistoval mu Patrick Kane, který v NHL odehrál už 1 287 zápasů a překonal tak Phila Kessela v historické tabulce amerických hráčů.

Díky výhře se Detroit dostal na dostřel poslední divoké karty ve Východní konferenci – na play-off teď ztrácí jen dva body. A pokud bude Mrázek pokračovat v této formě, Red Wings rozhodně nejsou bez šance. Další bitva je čeká už v úterý ve Washingtonu. „Když bojujete o místo v play-off, je to nejlepší období v roce,“ řekl Mrázek, který zaznamenal svůj první čistý štít v sezoně a 26. v kariéře v NHL. „Víme, jak na tom teď jsme, ale nejsem jediný, kdo tohle prožívá. Je to všude kolem nás. Každý den chodíme do práce s vědomím, o co se hraje."

