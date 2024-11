Tady máš, Jacobe! Vladař přechytal rivala a slyšel ódy ze všech stran

Dan Vladař poprvé nastoupil proti svému bývalému brankářskému parťákovi Jacobu Markströmovi a vyhrál stylově – s čistým kontem. Připsal si 22 zákroků a jeho Calgary Flames v pátek vítězstvím 3:0 nad New Jersey Devils přerušilo sérii čtyř porážek.

„Je to super, zvlášť proti Markymu,“ usmál se Vladař. „Je to pro mě dobrý zápas i zkušenost, můžu z toho růst.“

Sedmadvacetiletý Vladař po zápase poděkoval trenérovi brankářů Flames Jasonu LaBarberovi za to, že mu pomohl připravit se na souboj s čtyřiatřicetiletým Markströmem, s nímž se v posledních třech sezonách dělil o brankoviště.

„Je to skvělý člověk, jsme opravdu dobří přátelé a samozřejmě mu fandím. Když jsem šel do dnešního zápasu, nebyl jsem nervózní, ale abych byl upřímný, necítil jsem se ani extra dobře, když jsem chytal proti Markymu,“ dodal Vladař.

Jeden z největších Vladařových zákroků přišel na začátku druhé třetiny, kdy udržel zápas na stavu 0:0, když zmařil brejk Jacka Hughese. Později se Hughes dostal do druhého brejku, ale puk mu sklouzl do strany. „Soustředil jsem se jen na další zákrok a další zákrok. Nezáleželo na tom, jestli to byl Jack Hughes nebo někdo jiný,“ pokrčil rameny gólman, který si v sezoně vylepšil bilanci na 3-2-1.

Po skvělém začátku sezony se Flames v poslední době trápili. „Cítil jsem, že jsme si výhru zasloužili,“ řekl Blake Coleman. „Z naší strany bylo dnes vše po všech stránkách mnohem lepší. Kontrolovali jsme těsný stav, moc jsme jim toho nenabídli, a když už jsme to udělali, Vladdy byl skvělý.“

Coleman, bývalý Ďábel, ví, jaké to je nastoupit proti hráčům, se kterými sdílel šatnu. „Dovedu si představit, že je to zápas, který měl Vladař pravděpodobně zakroužkovaný v kalendáři,“ řekl Coleman.

Chvály se Vladař dočkal i od Mikaela Backlunda, který byl před zápasem oceněn za to, že odehrál svůj 1000. zápas. „Chytal opravdu solidně. Celou sezonu hraje dobře a je super, že mu to vyšlo i dneska,“ řekl kapitán Flames. „Byl skvělý, a to hned od první minuty. Jsem za něj opravdu rád.“

Když byl Markström v létě vyměněn do New Jersey, otevřelo se tím v Calgary místo brankáře. V 11 zápasech této sezony trenér Ryan Huska střídal Vladaře s Dustinem Wolfem. To se ale může změnit, protože dalším soupeřem bude v neděli Edmonton, který Vladař porazil na začátku sezony.

