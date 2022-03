Tahák úterní noci? Vrána je zpátky!

V NHL nás v noci na středu čeká moře zápasů. Do hry půjde hned dvaadvacet týmů. Hrát se bude hned několik zajímavých zápasů, které ponesou příchuť boje o play off, nicméně české fanoušky bude zajímat zvlášť jedno utkání. Do sestavy Detroitu se totiž konečně vrátí Jakub Vrána.

Red Wings doma přivítají Arizonu, se kterou v posledních třech vzájemných střetech padli. Zlepšit bilanci posledních let bude moct i Jakub Vrána, který na podzim podstoupil operaci ramene.

V NHL si zahrál naposledy loni v květnu. „Skoro rok jsem nehrál zápas. Strašně moc se těším,“ neskrýval nadšení.

Další zajímavá utkání? Kupříkladu Rangers přijedou na led trápící se Minnesoty. Zatímco Newyorčané drží stabilní formu a mají tři výhry za sebou, Minnesota je pravý opak. Pravidelně dostává příděly gólů, a to i od podprůměrných celků jako Buffalo či Ottawa. Wild už se musí odrazit.

Dlouholetí rivalové Dallas a Nashville opět poměří síly. V tabulce jsou hned u sebe, o bod lepší pozici mají Stars. Ti také drží čtyři výhry v řadě, najednou je tedy narativ jejich sezony o něco lepší.

Atraktivní podívanou slibuje také utkání Pittsburghu s Floridou. Ta má poslední dobou solidní formu na venkovních kluzištích, nicméně Penguins jsou nevyzpytatelný soupeř. Stačí se podívat na poslední výsledky. Prohra 1:6 s Devils, potom výhra 5:1 na ledě Lightning.

Kompletní program:

01:00 New Jersey Devils - Colorado Avalanche

01:00 Philadelphia Flyers - Vegas Golden Knights

01:00 Pittsburgh Penguins - Florida Panthers

01:30 Detroit Red Wings - Arizona Coyotes

01:30 Toronto Maple Leafs - Seattle Kraken

02:00 Minnesota Wild - New York Rangers

02:00 Nashville Predators - Dallas Stars

02:00 St. Louis Blues - Ottawa Senators

02:00 Winnipeg Jets - Tampa Bay Lightning

02:30 Chicago Blackhawks - Anaheim Ducks

03:00 Calgary Flames - Washington Capitals

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

