Tahoun Aho! Je dobrej, proto vydělává balík, smál se Nečas

S asistencí u prvního gólu a klíčovým vyhraným vhazováním, které vedlo ke druhému zásahu týmu, Aho přispěl k výhře Carolině Hurricanes 4:2 nad Calgary Flames. Hurricanes tím přerušili vítěznou šňůru Calgary a uštědřili Flames jejich první porážku v základní hrací době této sezony. Z Caroliny se opět stává štika ligy, a to i díky Finovi.

Hurricanes po úterním vítězství 3:2 nad Edmontonem díky Ahoově gólu pouhých sedm vteřin před koncem prodloužení úspěšně zakončili své působení v Albertě. „Od nejlepších hráčů musíte dostávat tyhle momenty,“ řekl hlavní trenér Hurricanes Rod Brind'Amour. „Musí tvořit velké věci, které každý vidí, ale také ty drobné. Když to zvládá, obvykle máme dobrý zápas.“

Sedmadvacetiletý Fin připravil první gól zápasu pro Setha Jarvise v přesilové hře a tím si prodloužil bodovou sérii na pět utkání, během kterých zaznamenal dvě branky a pět asistencí. Navíc vyhrál důležité vhazování v útočném pásmu, které vedlo k brance Jacka Roslovice pouhých 41 vteřin po začátku druhé třetiny. Aho také strávil ze všech útočníků nejvíce času na ledě.

Trenér Brind'Amour před zápasem hovořil o nutnosti kontrolovat Ahoův čas na ledě. A to právě kvůli jeho širokému spektru dovedností. „Snažíme se to s ním nepřehánět. Z těch nejlepších hráčů je možná jeden z těch, kteří mají nižší čas na ledě, ale je pro nás nepostradatelný. Při oslabení, přesilovkách i prodloužení ho potřebujeme na ledě,“ vysvětlil Brind'Amour. „Máme štěstí, že ho máme, protože je to výjimečný hráč. Očekáváme od něj hodně a on nám to splácí.“

Aho, kterého Carolina draftovala ve druhém kole v roce 2015, si váží odpovědnosti, kterou mu tým svěřuje. „Jako hráč to milujete. Chcete být na ledě ve všech situacích a pomoci týmu vyhrávat, jakkoliv můžete,“ řekl Aho. „Jsem šťastný, že jsme vyhráli, ale osobně si nemyslím, že jsem hrál tak dobře. Osobní cíle jdou ruku v ruce s týmem, a když tým vyhrává, je to vždy super.“

V minulé sezoně Aho vytvořil svůj osobní rekord s 89 body (36 gólů a 53 asistencí) a zaznamenal alespoň 30 gólů v pěti z osmi sezon, které v Carolině odehrál. Jeho 12. gól v prodloužení v utkání proti Oilers rozšířil jeho rekord v rámci týmu.

„Dělá prostě všechno,“ řekl spoluhráč Eric Robinson, který přidal v zápase proti Calgary gól do prázdné branky. „Jsem rád, že jsem s ním v týmu a z první řadě vidím, jak speciální hráč je.“

V roce 2023 Aho podepsal osmileté prodloužení smlouvy v hodnotě 78 milionů dolarů, což by ho mohlo udržet v Carolině celkem na 15 let. „Hraje skvěle v každém zápase, a proto vydělává velké peníze,“ usmál se spoluhráč Martin Nečas.

