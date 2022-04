Tahoun budoucnosti? McMichael je nadějí Washingtonu

Útočné formace Washingtonu byly letos demolovány kupou zranění. Nějaký čas zameškal Jevgenij Kuzněcov, T. J. Oshie či Anthony Mantha. Dalo by se čekat, že po návratu hvězdných jmen se nadějný Connor McMichael bude stěhovat ze sestavy. Opak je pravdou, mladý Kanaďan stále hraje.

Na jeho hře vidíte všechno, co je potřeba. Jeho lajna většinou vytvoří hodně kvalitních šancí, a i díky tomu hraje McMichael s obrovskou chutí.

„Za poslední týdny jsem nabral spoustu sebevědomí,“ potvrzuje. „Když mě dali zpátky na centra, cítil jsem se jako ryba ve vodě.“

V třinácti březnových zápasech dal sice jenom dva góly a na jeden nahrál, neodráží to však jeho výkony. „Do šancí se dostává v každém zápase,“ ví dobře trenér Capitals Laviolette.

Začátky přitom nebyly lehké. Není se čemu divit. Když na podzim do ligy naskočil, bylo mu teprve dvacet. S postupujícími měsíci však kromě parádní kreativity přidal i potřebný důraz před brankou či zodpovědnost ve všech třech pásmech.

„Na začátku to bylo těžké,“ přiznal. „Postupně jsem se do toho ale dostal. Pomohly mi videoporady s trenéry a také to, že jsem zapracoval na maličkostech. Ty totiž dělají rozdíl.“

Dokazuje to také zvětšená důvěra od trenérů. V březnu byl na ledě průměrně něco přes jedenáct minut. Oproti minulému měsíci to byl nárůst o více než dvě minuty. „Na ledě si o dost víc věří,“ všiml si jeho spoluhráč Nicklas Bäckström.

Zatím to vypadá, že Capitals trefili na draftu v roce 2019 do černého. A to nejen díky výkonům, kterými se McMichael uvedl.

Jde o celý kontext. Capitals totiž mají jeden z nejstarších týmů NHL. To samé se týče i jejich centrů. Nicku Bäckströmovi, Larsi Ellerovi i Nicovi Dowdovi už bylo třicet let, Kuzněcov tyhle kulatiny oslaví v květnu.

Bylo načase někoho mladého na důležitou pozici zapracovat. Zatím se to daří.

