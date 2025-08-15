Tajný žolík? Columbus bude spoléhat na zkušenosti Coylea

6. října 14:00David Zlomek
Charlie Coyle zažil v NHL už 13 sezon a ani jednou nechyběl v play off. Nový centr Columbusu Blue Jackets přichází s unikátní sérií, kterou v historii dokázalo udržet jen pár desítek hráčů. Teď doufá, že pomůže mladému týmu Blue Jackets přetavit zkušenosti ve vítěznou mentalitu a posunout klub zpátky do vyřazovacích bojů.
„To je přesně to, co každý tým potřebuje. Lidi, kteří už tím vším prošli,“ řekl Coyle během přípravy. „Viděl jsem různé přístupy, zažil jsem dobré i horší sezony a z každého týmu si něco vezmete. Můžete pak předat zkušenosti a ukázat, co funguje.“
Coyle se do ligy dostal v sezoně 2012/13 jako nováček Minnesoty, která se do play off dostala až díky vítězství v poslední den základní části. Od té doby byl u úspěšných týmů v Minnesotě, Bostonu i loni v Coloradu. Vždy patřil mezi hráče, kteří dokážou zapadnout do vítězné kabiny a přispět spolehlivou hrou. Přesto si uvědomuje, že vše nebyla jen náhoda. „Měl jsem štěstí, že jsem byl ve správný čas na správném místě. Ale zároveň se něco naučíte, jak se vítězný tým chová a co ho drží nahoře.“
Coyle se do Columbusu zapojil s pokorou. Mluvil o respektu k zavedeným lídrům, jakými jsou kapitán Boone Jenner nebo obránce Zach Werenski, i k dalším veteránům, kteří se do týmu přidali v posledních letech. Sám sebe vidí spíš jako tichý, ale spolehlivý hlas, který dokáže zasáhnout, když je třeba. Přirovnal to k době v Bostonu, kde se učil od hvězd jako Zdeno Chára, Patrice Bergeron nebo Brad Marchand. „Tam se nastavila laťka. Tvrdá práce, vysoký standard, a to se přenášelo dál. Když to vidíte každý rok, stane se z toho zvyk,“ vysvětlil.
Trenér Dean Evason, který Coylea dobře zná ještě z dob v Minnesotě, jeho příchod vítá. „Vím, jaký je profesionál. Má přehled, zkušenosti, lídrovské schopnosti a přináší je nejen do zápasů, ale i do tréninků a kabiny. To je pro naši organizaci obrovská výhoda,“ řekl Evason.
Columbus se loni posunul, přestal ztrácet zápasy, které měl rozehrané, a mladí hráči udělali krok vpřed. Coyle věří, že s dalšími zkušenostmi a posílením veterány může tým udělat další krok. „Když hrajeme tvrdě, držíme strukturu, kterou chceme, a do toho přidáme vlastní hokej, potenciál tu je. Viděl jsem to už minulý rok zvenčí a teď, když jsem uvnitř, je to ještě jasnější. To je opravdu vzrušující,“ popsal.
Ačkoliv má za sebou třináct ročníků bez vynechaného play off, ví, že opravdový vrchol kariéry mu zatím uniká. Nejblíže byl v roce 2019, kdy s Bostonem padl ve finále proti St. Louis. „Chci víc než jen být v play off,“ přiznal. „Byl jsem tam tolikrát, ale teď chci něco dokázat. To mě žene dál.“
