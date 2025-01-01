Tak co, Connore? McDavid stále bez smlouvy, rozseknout by se mohlo před kempem

25. srpna 14:00David Zlomek
Edmonton Oilers se ocitají pod obrovským tlakem. Největší hvězda současné NHL, Connor McDavid, má před sebou poslední rok své smlouvy a bez prodloužení by příští léto vstoupil na trh volných hráčů. Přestože se o jeho kontraktu mluví celé léto, dohoda zatím nepřišla.
Podle Elliotta Friedmana ze Sportsnetu ale existuje konkrétní okno, kdy by k podpisu mohlo dojít – po olympijském kempu Kanady (26.–28. srpna) a ještě před začátkem tréninkového kempu Oilers. „Na začátku kempu by to mohlo dopadnout. Myslím, že všichni chtějí, aby to bylo hotové,“ uvedl Friedman ve svém podcastu 32 Thoughts. „Očekával bych, že mezi olympijským a tréninkovým kempem si sednou a řeknou: ‚Jak to vypadá?‘“
Generální manažer Stan Bowman už v červenci naznačil, že jednání probíhají v pozitivním duchu. Tehdy prohlásil, že ho dosavadní rozhovory s agentem Juddem Moldaverem „velmi povzbudily“. To jen potvrdilo, že McDavidův odchod je spíš teoretickou hrozbou než reálnou možností.
Zásadní otázka tedy není, zda kapitán Oilers zůstane, ale kolik si řekne. McDavidův současný kontrakt mu přináší 12,5 milionu dolarů ročně, ale není pochyb o tom, že nový podpis posune laťku ještě výš. Aktuálně nejvyšší smlouvu v NHL vlastní jeho spoluhráč Leon Draisaitl – 14 milionů dolarů ročně na pět let. McDavid by tuto hranici mohl nejen dorovnat, ale dokonce překonat a stát se historicky nejlépe placeným hráčem ligy.
Z hlediska výkonů k tomu má všechny argumenty. Loni sice vynechal část sezony, přesto v 67 zápasech nasbíral 26 gólů a 100 bodů. V play off pak dominoval ještě víc: 33 body ovládl celé vyřazovací boje.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.