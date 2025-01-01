Tak jak, Connore? Dokonce i kanadský premiér je znepokojen situací kolem McDavida

12. září 12:00Jiří Lacina
Spekulace kolem Connora McDavida sílí. Chce skutečně pokračovat v Edmontonu? Vážně existuje po dvou prohraných finále reálná šance na úspěch? Dokonce už i kanadský premiér Mark Carney se vyjádřil k sáze kolem hvězdného útočníka.
Šedesátiletý premiér se sice narodil v Severozápadních teritoriích, ale vyrostl v Edmontonu a je fanouškem Oilers. Ve středu na výročním zasedání Liberální strany Kanady – symbolicky právě v Edmontonu - se vyjádřil o budoucnosti Connora McDavida.
„Přiznejme si to. Jsme v krizi,“ řekl Carney. „Globální obchodní systém byl postaven vzhůru nohama. Dodavatelské řetězce byly zničeny. McDavid není podepsaný...“ citují v posledních dvou dnech premiéra různé světové zdroje.
„Právě v dobách, jako je tato, se musíte vrátit zpět a vzpomenout si, co máte. Draisaitl. Hyman. Nugent-Hopkins. Musíme čerpat z těchto silných stránek. Musíme z těchto hodnot čerpat. A Connor? Musíme méně utrácet a více investovat, abychom přivezli pohár zpátky do Kanady,“ dodal Carney.
Reakce v diskuzích jsou opět zábavné. Kanaďané rozhodně připouštějí krizi, ale viní z ní posledního a aktuálního premiéra. McDavid s tím podle nich nemá nic společného.
Kdo si vybaví léto 1988, i tehdy se k hokeji vyjadřovali politici. Lidé v Kanadě nedokázali vydýchat výměnu Waynea Gretzkyho z Edmontonu do Los Angeles. Noviny tlačily na politiky, „aby trejd zablokovali“. Což bylo pochopitelně nemožné.
Byť jsme mnohem dál, bylo by skutečně zajímavé sledovat reakci široké veřejnosti na případný odchod Connora McDavida z Edmontonu. Kanadskou superhvězdu čeká poslední rok kontraktu a aspoň zatím všechny ujišťoval o své věrnosti.
Vždycky tvrdil, že chce vyhrát pohár s Edmontonem. Na stejné úrovni prý je jen jeho vášeň pro kanadský národní dres. Jenomže mu je už 28 let a bez Stanley Cupu, jak víme, není žádný hokejový velikán za mořem zcela uznán. McDavid má právo zvážit všechny možnosti.
