Tak kam to bude? Kadri chce pořádný balík

Bez nadsázky se dá říct, že Nazem Kadri, jeden z hrdinů vítězného Colorada, se výborně prodal. V uplynulém ročníku zazářil nejen v play off, ale také v základní části. Načasoval si to opravdu skvěle, končí mu totiž smlouva. Je jasné, že bude chtít pořádně zaplatit. To si ale Colorado dovolit nemůže.

Řečí čísel: 71 odehraných utkání v základní části, 87 bodů za 28 branek a 59 asistencí. Ve vyřazovacích bojích přidal dalších šestnáct zápasů a patnáct bodů. Na paměti však musíme mít, že nešlo pouze o produktivitu. Kadri byl jednoduše pevným členem týmu. Borce okolo dělal lepšími.

Za parádní sezonu bude chtít řádně odměnit. Smlouva, která mu dobíhá, mu ročně zaručovala 4,5 milionů dolarů. Půjde tak řádně nahoru.

Nick Kypreos, zámořský novinář, si dokonce myslí, že může jít klidně o dvojnásobek. „Co jsem zatím slyšel, tak nepůjde pod osm milionů. Ale klidně může dostat až deset,“ řekl v podcastu.

To je pořádná suma. Kdyby se opravdu dočkal oněch desíti milionů, rázem by se stal jedním z nejlépe placených hráčů ligy. S tím přichází pochopitelně i obrovská zodpovědnost.

A to nejen na hráče samotného, ale také na organizaci, která takový kontrakt uzavře. A která by to mohla být? „Dva týmy, které by ty prachy mohly hned nabídnout, jsou Seattle a Boston,“ dodal Kypreos.

Došla však řeč i na další týmy. „Pokud si Washington bude myslet, že Bäckstrom už nebude pokračovat, určitě bude mít zájem,“ řekl například Elliotte Friedman. A jeho kolega dodal: „Jestli Gaudreau pláchne, čekám, že se Calgary Kadrimu ihned ozve.“

Na konci pak Kypreos zmínil jednoho překvapivého zájemce. „Možná vás to bude šokovat, ale budu mluvit o Arizoně,“ zmínil jednoho z odpadlíků uplynulé sezony. „Chtějí se o jeho podpis alespoň pokusit, protože chtějí ukázat fanouškům, že to stále s hokejem myslí vážně.“

