Tak kolik to bude? Anaheim začíná řešit situaci svých mladých hvězd

Anaheim prožívá výborný vstup do sezony a po první čtvrtině se pohybuje u čela Pacifické divize. Tým táhne mladé jádro, které udělalo výrazný krok vpřed, a právě to přináší otázku, která se nad Ducks bude vznášet po celou sezonu: jak a kdy podepíší své klíčové hráče pro budoucnost. Leo Carlsson i Cutter Gauthier se v červenci stanou chráněnými volnými hráči.
Anaheim má ale výhodu, kterou konkurence nemá, a sice obrovský prostor pod platovým stropem pro příští rok, který při současných projekcích překročí 40 milionů dolarů. Klub tedy nemusí tlačit na jednání a podle informací z ligy zatím proběhly jen velmi lehké rozhovory s oběma hráči i s obráncem Olenem Zellwegerem.
Carlsson patří k největším příběhům úvodu sezony. Devatenáctiletý centr se pohybuje v elitní pětce produktivity ligy a jeho výkony naznačují, že Anaheim bude muset při dlouhodobé smlouvě počítat s částkou v řádu deseti milionů ročně.
Gauthier nebude stát tolik, ale jeho produkce, 21 bodů v 18 zápasech, slibuje rovněž výrazné navýšení. Všichni tři hráči mají jisté místo v budoucím jádru Ducks, ale klub se nikam nehrne. Obě strany cítí, že není třeba řešit kontrakty uprostřed sezony, když spolupráce funguje a situace je stabilní.
Současně platí, že Anaheim sleduje i trh s posilami. Generální manažer Pat Verbeek si nechává otevřené dveře pro případnou velkou výměnu, pokud se naskytne možnost přivést výraznou ofenzivní hvězdu nebo hráče do prvních dvou formací.
Ducks si jednoduše dobrým startem vytvořili pozici, v níž mohou být trpěliví, ale zároveň připravení reagovat, pokud se na trhu objeví někdo, kdo může posunout mladý tým do vyšších pater. A na tohle v Orange County čekali pořádně dlouho.
