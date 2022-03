Tak přece jen! Fleuryho ulovila Minnesota

Ani Pittsburgh, ani setrvání v Chicagu a ani Toronto. Marc-Andre Fleury se rozhodl posílit Minnesotu!

Sedmatřicetiletý gólman svou premiérovou sezonu v drese Chicaga jako člen organizace nedokončí.

Po dlouhých spekulacích je jasno, míří do Minnesoty. Ta na oplátku posílá výběr v druhém kole draftu. Výběr se však může posunout do kola prvního, a to za podmínky, že Wild dosáhnou na finále konference a Fleury v play off vychytá alespoň čtyři výhry.

Chicago si pochopitelně ponechalo i 50% Fleuryho platu.

Fleurymu se tak splnil základní požadavek, který si sám stanovil: „Pokud odejdu, chci, aby to bylo někam, kde je šance vyhrát další pohár,“ prohlásil nedávno.

Wild šanci rozhodně mají, do play-off se s největší pravděpodobností dostanou.

Z Minnesoty se naopak stěhuje brankář Kaapo Kähkönen, kterého výměnou získalo San Jose.

