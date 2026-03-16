NHL.cz na Facebooku

NHL

Tak přece jen! Rangers se podařilo probrat Lafreniera, ale na jak dlouho?

21. března 10:00

David Zlomek

Když Mike Sullivan přebíral lavičku New York Rangers, měl jeden jasný cíl: dostat se svým hvězdám pod kůži dřív, než vůbec poprvé vyjedou na tréninkový kemp. S Alexisem Lafrenierem si to domluvil stylově, nabídl mu, že dorazí přímo do jeho čtvrti na Manhattanu, a nechal mladého útočníka vybrat místo. Rodák z frankofonního Quebecu nezklamal a zvolil svou oblíbenou francouzskou restauraci.

„Bylo to fajn si hodinu a půl popovídat a trochu ho poznat jako člověka i jako trenéra,“ vzpomínal na letní schůzku Lafreniere. Právě tam poprvé ochutnal Sullivanův pověstný přímý styl komunikace, který se s ničím nemaže. „Snažil jsem se ho vyzvat, aby tvořil ofenzivu jinými způsoby,“ vysvětlil Sullivan svůj záměr. „Myslím, že to byla příležitost jak pro nás, tak pro něj.“

Vzkaz byl sice známý, ale z úst Sullivana zněl jinak: přestaň se toulat po rozích a začni tvořit šance ze slotu a těsně před brankou. „Pokud chcete v téhle lize dát 30 gólů, nedáte jich 30 z perimetru. Nedáte 30 gólů do hitparád, co skončí na ESPN. Musíte jich slušné množství dát z tečí, odrazů, dorážek, klidně i od brusle, protože prostě bojujete o brankoviště,“nebral si servítky zkušený kouč.

A i když to chvíli trvalo a Lafrenière se v prvních 54 zápasech sezóny trápil s pouhými deseti zásahy, v posledních deseti utkáních se něco zlomilo. Nasázel v nich devět gólů, stal se první hvězdou týdne NHL a ve čtvrtek proti Columbusu pokořil hranici 20 branek.

Sullivan si tuhle proměnu užívá a nejvíc ho těší, že Lafrenière konečně pochopil jeho oblíbenou filozofii. „Laf se podle mě nejvíc zlepšil v tom, co bylo třeba. Však mě tuhle frázi slyšíte používat pořád,“ usmíval se Sullivan po tréninku. „Prostě se drží na puku hluboko v pásmu, vyzývá soupeře jeden na jednoho a nutí týmy, aby ho bránily. Je velký, silný a umí si puk pokrýt. Dokáže se vyvléknout z tlaku a udělat další akci. Laf se opravdu oddal tomu, že tento prvek hry přijal za svůj.“

Pro čtyřiadvacetiletého křídelníka, který v minulosti bojoval s nevyrovnaností výkonů, je tenhle nový vztah s trenérem klíčový. Sullivan s ním nehraje žádné hry a Lafreniere to oceňuje víc než taktizování svých předchozích tří trenérů. „Chcete vědět, co si lidé myslí. To je přesně to, co od trenérů vyžadujete,“ pokýval hlavou. „Je k vám upřímný a na rovinu vám řekne, jestli se mu líbí, jak zrovna hrajete, nebo ne.“ 

Share on Google+

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.