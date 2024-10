Tak se ukažte! Tito čtyři hráči pod tlakem musí přesvědčit

V létě se urodilo plno zajímavých přesunů, které měly dané týmy zlepšit. Tlak ale bude nejen na posily, ale také na borce, kteří ve svých týmech zůstaly. Portál The Hockey News vybírá čtveřici hráčů, kteří musí přesvědčit.

Jacob Markström, gólman, New Jersey Devils

Markström za chaos, který kolem něj v minulé sezoně panoval, nemůže. Calgary zahájilo přestavbu a bylo jasné, že Markström odejde. Flames ho nakonec prodali do New Jersey, týmu, který se potřebuje odrazit od loňského neúspěchu. Devils postrádali stabilně dobré brankáře a na Markström je nyní vyvíjen tlak, aby pomohl klubu dostat se zpět do play-off. On je tou danou jedničkou a spasitelem do brány, na něm to bude stát. Úvod v Praze zvládl na jedničku.

Jacob Trouba, obránce, New York Rangers

Není to dobrý pocit, když víte, že vás tým nechce. Tak nějak to bylo v případě New York Rangers, kde se spekulovalo o tom, že se tým snaží Troubu přestěhovat, a on využil své klauzule, aby přestupu zabránil.

Navzdory spekulacím o výměně Trouba pro The Athletic uvedl, že je rád, že je stále v týmu, a ví, že hokej je i byznys. Přesto je na něj vyvíjen tlak, aby ukázal, že stojí za peníze, které mu Rangers platí, tedy osm milionů ročně. Bude na něm, aby ukázal, že má stále hodnotu. Trouba si je vědom toho, že toto může být jeho poslední štace v týmu. Pokud Rangers v této sezoně zakolísají, bude prvním hráčem, kterého bude vedení hledat jako obětního beránka.

Mitch Marner, útočník, Toronto Maple Leafs

Marnerovi běží poslední sezona jeho šestileté smlouvy v hodnotě přibližně 10,9 milionu dolarů ročně. Jeho další bude obrovská a pravděpodobně se stane jedním z nejlépe placených hráčů v NHL. To neznamená, že Marner za to nestojí, ale vzhledem k tomu, že Leafs mají obrovské peníze vázané na skupinu hráčů, které se opakovaně nedokázalo dostat daleko v play-off, může to Marner odnést.

Matthews tlak zvládá, je novým kapitánem týmu a v minulé sezoně nastřílel téměř 70 gólů. Vzhledem k tomu, že v minulé sezoně nasbíral Marner 85 bodů v 69 zápasech a v kariéře zaznamenal tři devadesátibodové ročníky, má na to, aby všem ukázal, proč si zaslouží zvýšení platu, ať už skončí kdekoli.

Jeremy Swayman, brankář, Boston Bruins

Žádný příběh se v létě neprojevil tak dramaticky jako ten, který se týkal Jeremyho Swaymana a Bostonu. Nakonec Swayman podepsal osmiletou smlouvu na 66 milionů dolarů v hodnotě 8,25 milionu dolarů za sezonu.

Za svou kariéru odehrál pouze 132 zápasů v základní části, takže bude na Swaymanovi, aby dokázal, že si zaslouží takové peníze, jaké mu Bruins právě dali. Jednalo se o velkou investici a tým musel vyměnit Linuse Ullmarka, protože on i Swayman chtěli odehrát velkou porci zápasů. Bruins cítili, že Swayman je jejich jednička. Swayman teď nemá po trucování a velké smlouvě kam uhnout.

