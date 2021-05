Tak to bylo peprné! Eichel se navezl do Sabres

Uznáváme, možná už je letos “přeEichelováno“. Nicméně s končící sezonou přichází čas na závěrečné a rekapitulační rozhovory. Tedy alespoň u týmů, které se neukážou v play off. Do této skupinky Buffalo opět patří, a tak dostal příležitost k vyjádření svých pocitů i hvězdný Eichel. A stálo to za to.

Jméno Jacka Eichela bylo pravděpodobně nejskloňovanějším ze všech, kterých se týkaly přestupové spekulace. Jednou měl jít do Bostonu, pak do Los Angeles či Rangers. I po konci sezony však zůstává hráčem Sabres. Zatím.

Poslední zápas odehrála americká hvězda na začátku března, od té doby ani ťuk. Důvodem jsou problémy s vyhřezlou plotýnkou.

A zde vzniká velké drama. O co jde? Podle zámořských novinářů tým Eichelovi nedovolil jít na další operaci.

„Nějakou dobu jsem naštvaný kvůli tomu, jak se řeší okolnosti kolem mého zranění,“ postěžoval si upřímně. „Mezi mnou a organizací byl nějaký rozkol. Bylo to těžké. Pro mě je teď nejdůležitější dát se na sto procent do kupy, abych byl v příští sezoně připraven hrát. Ať už to bude kdekoliv,“ naznačil možný odchod.

Celkově měl Eichel letos se svým tělem problémů víc než dost. Hned na tréninkovém kempu si zlomil žebro, navíc z loňska naplno nedoléčil další zranění. Kámen úrazu však byla ona ploténka. Operace pro Sabres jednoduše nebyla řešením.

„Nefunguje to tak, že když něco potřebujete, dostanete to,“ pokrčil rameny. „Kéž by to tak bylo. Jsem pod smlouvou, takže tým má trumfy na své straně. Může si dělat, co chce.“

Sabres drží trumfy i co se týče případné výměny. Eichel je totiž podepsaný až do sezony 2025/26. Když Buffalo nebude chtít měnit, tak se měnit nebude. Možná i kvůli tomu Eichel pokračoval ve svém naštvaném tónu.

„Největší prioritou je pro mě Jack Eichel,“ řekl trochu sebestředně. „Musíte se postarat hlavně sami o sebe a dívat se na to, co je nejlepší pro vás. Organizace se zase musí starat o to, co je nejlepší pro ni. Párkrát jsme si vyměnili názory.“

Největší kauza letního přestupového období je na světě. Z Eichelových slov je patrné, že v dresu Sabres už nechce odehrát ani minutu.

„Po sezoně bude čas přemýšlet. A já mám o čem,“ zakončil.

