Tak tohle nevyšlo. Schmidt chce pláchnout z Vancouveru

Když Vegas měnilo Natea Schmidta do Vancouveru kvůli tomu, aby uvolnilo místo pod platovým stropem pro Alexe Pietrangela, spousta fanoušků si klepala na čelo a říkala, že jasným vítězem výměny jsou Canucks. Uběhla jediná sezona a vše je jinak. Schmidt údajně požádal o výměnu.

Obvykle dobře informovaný novinář David Pagnotta přišel ve čtvrtek s informací, že se Schmidt objevil na seznamu hráčů Canucks, kteří by mohli odejít.

Jeho situaci potvrdil o den později i Rick Dhaliwal, který se pro změnu specializuje přímo na Canucks, díky čemuž je z organizace skvěle informován.

Faktem je, že jméno Schmidta se v posledních týdnech sezony skloňovalo poměrně často. Jeho odchod sice na konci května generální manažer Canucks Jim Benning zamítl, ale Dhaliwal zůstává přesvědčen o opaku.

„Od té doby, co skončila sezona, se o něm pořád mluví. A ty spekulace neutichnou. Ano, možná se to na chvíli zklidní, ale pak to zase vyplave na povrch. Nikdo mi neřekl, že by to neměla být pravda,“ popisoval ve své show.

„Minulý víkend se to ke mně doneslo zase. Schmidt chce odejít. Důvod sice nevím, ale moje zdroje mě ujišťují, že prostě chce pryč,“ dodal.

Benningova slova o tom, že Schmidt odejít nechce a rozhodně zůstane, mohou být pouze taktickým tahem. Kdyby prohlásil, že chce jeho obránce odejít, jeho hodnota na trhu by šla rapidně níž.

Brzo třicetiletý Schmidt za sebou nemá povedenou sezonu. Nejen, že za očekáváním zůstala bodová produktivita, ale také výkony ve vlastním pásmu.

Co se týče možné výměny, pak se musí případný zájemce připravit na to, že tenhle Kanaďan má ještě smlouvu na čtyři roky. Z platového stropu jeho kontrakt ukusuje téměř šest milionů dolarů ročně. Důležitou věcí také je, že Schmidt má seznam deseti týmů, kam být vyměněn nechce. Přes to nejede vlak.

Místo pod stropem by se Canucks tuze hodilo, jelikož potřebují podepsat hvězdičky Peterssona a Hughese. Benninga nečeká lehké léto. A další přešlap, jako tento se Schmidtem, si nemůže dovolit.

