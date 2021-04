Tak už konečně vystřel! Jak pyrotechnik Krejčí orosil trenérovo čelo a přelstil Vaněčka

Až do nedělního večera se mu krčily ve statistikách pouhé tři trefy. Kdekdo by v takové situaci posílal puk na branku z každé myslitelné pozice, zoufale by se snažil skórovat. Jenže David Krejčí se vymyká. Nikdy nelpěl na číslech. Nenechává se semlít dlouhými sériemi bez gólu. Stejně ve slibné pozici raději najde ještě lépe postaveného hráče, případně si ještě zvýší šance kličkou či naznačením. A ukáže svůj úchvatný přehled, nervy ze železa a chladnokrevnost pyrotechnika. Díky tomu český hokejista vyniká v play-off. A díky tomu střílí nádherné branky.

Krejčí dvěma zásahy sestřelil washingtonské Capitals a hlavně jeho vítězná paráda stála za to.

Osamocen před brankářským nováčkem Vítkem Vaněčkem nespěchal. Počkal si, přelstil mladšího krajana a dal vzpomenout na obdobné trefy dalších nesmírně šikovných a trpělivých borců. Aleše Hemského či Zbyňka Irgla.

"Nebudu vám lhát. Stál jsem na střídačce a říkal jsem si: No tak, Krechi, dělej, střílej," popisoval akci ze svého pohledu bostonský kouč Bruce Cassidy. "Krech" mu zabrnkal na nervy. Bývalý ranař by nepochybně volil ráznější řešení.

Na druhou stranu dobře ví, že Krejčí je prostě z jiného těsta. Že rád zvolí nečekané zakončení, technickou finesu. "On má hokej v krvi. To načasování bylo excelentní," smekl před ním v rozhovoru pro klubový web.

Sám Krejčí se raději, jak je jeho dobrým zvykem, bavil o týmových úspěších. "Vyhráli jsme čtyři zápasy za sebou, řekl bych, že válíme," povídal. A dodal, že pro mančaft je lepší, že přestupová uzávěrka je minulostí.

Krejčímu přivála skvělého parťáka, Taylora Halla. Křídlo s větším renomé snad v lajně ještě neměl. Možná Ricka Nashe. "Teď už je jasné, s jakým kádrem jdeme do play-off, a můžeme se soustředit jen na hokej," těší šternberského rodáka.

Tomu nedávno vysekl hlubokou poklonu další Medvěd Brad Machand, když ho označil za nejkomplexnějšího hokejistu v NHL a smekl před jeho trpělivostí.

Krejčí nepotřebuje tuny branek, aby byl platný. Sbírá asistence, tvoří hru. Když je potřeba, zpomalí ji a dodá spoluhráčům klid. Nebo třeba vyhraje důležité vhazování. "Dominuje v téhle lize už dlouho," míní Marchand.

Jeho všestrannost je pravidelně vidět ve vyřazovacích bojích. Tam skutečně mnohdy září jako diamant. A tahle fáze sezony se kvapem blíží.

