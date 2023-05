Takhle bychom neporazili ani Arizonu! Cassidyho štve lehkovážnost Zlatých rytířů

Říkají mu "Butch." Podle nechvalně proslulého desperáta, co řádil na divokém západě. Bruce Cassidy má nejen stejné příjmení, s loupeživým pistolníkem ho pojí také ráznost. Mezi mantinely míval ostré lokty, do trenérské praxe si z ledu přenesl výřečnost. To, že Cassidy umí hráče osolit, dobře ví i David Pastrňák, který si s ním užil své v Bostonu. Naposledy "Butche" rozčílil výkon jeho současného mančaftu, Vegas Golden Knights, v pátém mači s Dallasem.

Ztratit sérii, v níž jste se dostali do stavu 3:0 na zápasy?

Tak přesně to je scénář, kterému se chce Cassidy vyhnout. V minulosti se s ním museli vypořádat jen čtyři koučové, mnozí je v tu chvíli měli za břídily. Jenže náskok se tenčí, Stars vyhráli dvakrát za sebou a teď budou sahat po sedmé partii.

Pokud si ji vybojují, půjdou do ní s ohromnou výhodou. Peter DeBoer, šéf střídačky Hvězd, je v duelch číslo 7 neporazitelný. Zvládl jich už osm a hýčká si nejlepší bilanci v dějinách zámořské soutěže.

"Proč bychom nemohli otočit sérii z 0:3 na 4:3 na utkání právě my?" položil DeBoer před pár dny při setkání se zámořskými reportéry řečnickou otázku. Je skvělým rétorem, obdivuhodným motivátorem. A po dvou trumfech v řadě už se historický obrat nejeví nereálně.

Cassidy se teď snaží vyburcovat svou skvadru, aby to nedopustila.

Svérázně. Tak, jak mu je vlastní.

"Takhle bychom neporazili ani Arizonu v lednu," nebral si servítky. "Není to nic proti Yotes, říkám to s veškerou úctou k nim. Kritizuji naše hráče, vždyť jsme zaznamenali 24 ztrát kotouče, takhle se jednoduše hokej hrát nedá," pokračoval.

Největší hříšníci? Zach Whitecloud (čtyři ztráty) a Chandler Stephenson (tři).

"To, že jsme tolikrát zbytečně přišli o puk, jasně ukazuje, že jsme nehráli s dostatečným odhodláním a s vědomím toho, co je v sázce. Jde o finále Stanley Cupu a musíte do toho dát všechno a nedopouštět se laciných chyb," dodal.

Stephenson a spol. si počínali mnohdy lehkovážně, napáchali o 15 ztrát víc než Dallas, jako by snad předpokládali, že se DeBoerovci dorazí sami. Jenže zkušený kádr obsahuje plno válečníků tělem a duší, v čele s Joem Pavelskim, a nevzdá se bez boje. Vegas musí zabrat.

A tak Cassidy vycítil, že je ta pravá chvíle pro poslov. Rázný. Zkrátka od "Butche".

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 500 Kč na své první sázky!

Share on Google+