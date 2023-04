Takhle Makara neznáme! Nejdřív zranil soupeře, pak byl terčem Seattlu

Série mezi Coloradem a Seattlem začíná být pořádně vyhecovaná. I proto, že Avalanche asi nečekali, že jim Kraken bude dělat takové problémy. Série je momentálně srovnaná a do pátého zápasu půjdou borci ze Seattlu pořádně naštvaní – hlavně na Caleho Makara.

Ten totiž velmi nešikovně zranil hvězdu Seattlu Jareda McCanna. Trenéři okamžitě potvrdili, že ho zranění vyřadí z dalšího zápasu. A Makar se snad poprvé v kariéře ocitá v negativním světle.

Makar pak řekl, že předtím na něj nikdy nikdo nepískal. Teď si na to možná bude muset zvyknout pokaždé, když se do Seattlu vrátí.

„To, co jsem viděl naživo a co jsem sledoval také po třetině na videu, je pozdní hit, při kterém byl puk dávno mimo hru,“ řekl Dave Hakstol, trenér Kraken. „McCann vystřelil, puk se odrazil do sítě nad plexisklem.“

Všechno to začalo únikem McCanna. Brankář Avs Alexandar Georgijev ale jeho šanci zlikvidoval a puk se odrazil vysoko nad plexisklo a mimo hru. Makar však pokračoval ve hře a po přerušení hry se do McCanna opřel ramenem tak moc, že útočník soupeře odletěl na hrazení a těžko se zvedal.

Jared McCann went straight to the locker room after being interfered with by Cale Makar in the corner#SeaKraken | #GoAvsGo pic.twitter.com/NJTVhUFpAC — Hockey Daily 365 l NHL Highlights (@HockeyDaily365) April 25, 2023

„Je to nešťastné. Nikdy nechci, aby se kluci zranili,“ řekl k tomu Makar. „Snad bude v pořádku. Nechtěl jsem, abych se do něj opřel tak silně. Ale mám pocit, že kdybych byl v takové pozici já, udělali by úplně to samé. Nesnažím se nikomu ublížit. Bylo to jen nešťastné. A rozhodčí to posoudili správně.“

Původně se jednalo o pětiminutový trest, ale rozhodčí se rozhodli trest snížit jen na dvouminutový. S tímto vědomím se trenér Avalanche Jared Bednar nebojí, že by Makar čelil dalšímu trestu ze strany NHL.

Trestu od ligy možná unikne, od McCannnových spoluhráčů však ne. Intenzita hry na ledě se s každým střídáním zvyšovala. Makar si všiml, že se na něj hráči Seattlu zaměřují při každé příležitosti.

„Šli po mně, byla to pak taková vybíjená navzájem,“ pokrčil rameny Makar. „Musíte se k tomu postavit čelem. Nemůžete jen tak ustoupit. Pokud po mně půjdou, musím na to být připravený.“

