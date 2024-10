Takhle ne! Špatné návyky musíme zahodit, zní z kabiny Blackhawks

Velká událost NHL v podobě Frozen Frenzy? Pro Chicago Blackhawks to bylo zapomenutelnou nocí, doma podlehli Vancouveru Canucks 3:6. Pro Jestřáby byla prohra další promarněnou příležitostí, jak překlopit momentum na svou stranu, a zažívají další pomalý rozjezd do sezony.

Po celý začátek ročníku se kapitán Blackhawks Nick Foligno snažil jít příkladem. Dokonce byl povýšen do první formace Hawks, aby hrál po boku Connora Bedarda a Teuva Teravainena.

Po prohře si Foligno vzal na bedra špatný začátek v zápase, jehož součástí byl i gól Dantona Heinena po pouhých 21 sekundách.

„Vážíme si toho, že jdeme d zápasu jako první, ale nezvládli jsme hned první střídání,“ lamentoval Foligno. „Je to zklamání z mé strany i vůči týmu, protože to udává tón pro velkou část utkání. Nemyslím si, že bychom po tom měli nějaké emoce. Oni se díky tomu gólu dostali rychleji ke své hře, takže je to zklamání, protože je to věc, kterou musíme napravit.

Začínat ihned od první sekundy je rozhodně něco, co musí Jestřábi co nejdříve vyřešit. Chicago má po sedmi zápasech bilanci 2-4-1, ale při bližším pohled zjistíme, že ve třech zápasech, kdy Jestřábi vstřelili první gól, mají bilanci 2-0-1 oproti 0-4-0, když inkasovali jako první.

„V každém zápase, který jsme začali pomalu, jsme měli problémy. Pak to nemůžeme zvrátit na svou stranu,“ řekl Foligno. „Je to o pochopení toho, že pokud se to stane, musíme mít víru vrátit se do toho a dělat potřebné věci.“

Větším problémem je, že Blackhawks vypadali jako tým z loňska. S novým zkušenějším kádrem měl být tento ročník jiný. „Nemůžeme upadnout do starých zvyků,“ řekl Foligno. „Hlavně novější kluci se stále snaží pořádně usadit, pozvednout výkony a nedovolit.“

Smutně musel souhlasit i trenér Blackhawks Luke Richardson. „Začátek byl nešťastný, když dostanete gól při prvním střídání, tak se vám to přilepí na paty,“ řekl Richardson. „Očividně to Canucks museli vycítit. Odvedli opravdu dobrou práci, když se pohybovali v našem pásmu a vytvořili nám spoustu starostí. Ve druhé třetině jsme opět bojovali. Ale to je pořád stejný příběh. Nemůžeme hned prohrávat a dohánět, zejména doma. Chceme být v tomto směru iniciátory.“

Share on Google+