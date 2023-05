Takhle se chová kapitán? Bennův blikanec stál Dallas zápas

Dallas prohrál i třetí zápas v konferenčním finále. A jeho hráči to hodně těžce nesou. V domácím prostředí dostali výprask od Vegas 0:4 a jsou na pokraji vyřazení. Přirozeně tak tečou nervy. Kvůli ztrátě koncentrace svůj tým potopil kapitán Jamie Benn, jenž byl vyloučen ze zápasu.

Byl to přitom úplně zbytečný zákrok. Jistě, Dallas sice dostal brzký gól, nicméně ze zápasu nebyly odehrány ani dvě minuty a kapitán se pakoval z ledu.

Přitom se jednalo o něco, čemu se dalo vyvarovat, a o zákrok, který nic neřešil. Benn se blízko mantinelu potkal s Markem Stonem. Oba šli do sebe tělem, Stone spadnul na zem. Benn se pak nepochopitelně sklonil a svého soka udeřil hokejkou někde do oblasti hlavy a krku.

To vše ve druhé minutě hry. Rozhodčí neměli na vybranou. Trest na pět minut plus do konce zápasu.

Z následné početní výhody Vegas vstřelili druhý gól. Dallas byl z vyloučení rozhozený, a tak dostal minutu po něm další branku. Bylo po zápase. A dost možná je i po celé sérii. Golden Knights totiž vedou už 3:0.

„Udělal chybu a cítí se kvůli tomu velmi špatně,“ řekl trenér Dallasu Peter DeBoer. „Myslím, že nikdo se teď kvůli tomu necítí hůř než on. Nebudu na něj házet špínu. Po celou svou kariéru je tady lídrem a každý den jde příkladem na ledě i mimo něj. Naštěstí je Mark Stone v pořádku a my musíme žít s následky. Ale nebudu tady stát a kafrat. Myslím, že to nikomu neprospěje.“

Samotný Benn k tomu nic neřekl. Podle novináře Grega Wyshynskiho totiž třiatřicetiletý borec odmítl s novináři mluvit.

„Jamie je jedním z nejlepších, ne-li nejlepším kapitánem v této lize, špičkovým lídrem,“ zastával se svého parťáka i útočník Tyler Seguin. „Prohráli jsme jako tým.“

