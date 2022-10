Takhle si to Kravcov nepředstavoval. Tři zápasy, tři zranění

Už od momentu, co Vitalije Kravcova Rangers draftovali, kolem něj bylo pořádně živo. Nejprve tuto volbu vedení fanoušci zkritizovali, pak byli nadšení, jakého talenta získali. Pak ale začal trucovat, hrál v Rusku a výměna vypadala nevyhnutelně. Letos je ale v prvním týmu. Místo gólů ale počítá zranění.

Prvních osm zápasů sezony, Kravcov dvě zranění. Přitom začínal v základní sestavě, Rangers na něj chtěli spoléhat. Hodili ho mezi další mladé borce, ale tělo řeklo ne.

Hned v prvním zápase ho do mantinelu poslal Victor Hedman tak nešikovně, že se Kravcov trefil do hlavy a byl čtyři zápasy mimo. Stalo se to hned v jeho třetím střídání. Když se pak do sestavy vrátil, zranil se opět. Vrátil se proti Dallasu, ale utkání pro něj mělo stejný konec jako ty předchozí.

„Uvidíme ze dne na den, je to zranění v horní části těla,“ okomentoval zranění stroze trenér Rangers Gerard Gallant.

Na sociálních sítích se po třetím zranění a vypadnutí ze sestavy začala šířit obava, že Kravcov hraje až moc naivně. Zvlášť k tomu poslednímu nemuselo vůbec dojít. K puku se u mantinelu ve vysoké rychlosti skláněl dost nebezpečně, obránce Stars Jani Hakanpaa už nemohl nic dělat.

„V pondělí projde dalším vyšetřením a až pak se jeho stav zhodnotí,“ dodal Gallant po vítězství na ledě Arizony. „Uvidíme. Na ledě nějakou dobu ležel, ale je v pohodě. Cestoval s námi, nevracel se hned do New Yorku.“

Problémem není absence jako taková, ale spíše strach z toho, co bude dál. Během pár týdnů si těžce poranit hlavu po nárazu do mantinelu není žádná sranda, dá se tak očekávat, že Blueshirts budou s jeho návratem do sestavy velmi opatrní.

Kravcov navíc není jediným hráčem, který má takové problémy. Úplně dobře to nevypadá ani s Filipem Chytilem, jenž také před nějakou dobou nedohrál zápas po úderu do hlavy. Do tréninku se sice zkusil vrátit, nicméně v jeho průběhu se mu neudělalo dobře, a tak zůstává na marodce i nadále.

