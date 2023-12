Takhle špatně jsem se ještě necítil, přiznává kapitán Tkachuk

Ottawa prožívá velmi složitou část sezony. Celek z Kanady prohrál již šestý duel v řadě a kapitán Brady Tkachuk prožívá velmi obtížné chvíle své kariéry, po prohře s Coloradem přiznal, že je těžké hledat pozitiva.

Před startem letošního ročníku byla Ottawa považována za tým plný mladých hvězd, který může překvapit. Sami hráči přiznávali, že se rok od roku zlepšují a blíží se čas, kdy by mohli vítězit. Pozitivita byla na místě, Ottawě se podařila příprava, kdy padla jen dvakrát z osmi přípravných duelů.

Do prvních ligových zápasů vstoupila parta kolem kapitána Bradyho Tkachuka poměrně dobře, z prvních čtyř duelů nezvládla jen jediný. Kanadský celek navíc patřil k celkům se slušnou ofenzivou a s dobrou úspěšností využívání přesilovek. Následně přišel útlum, Ottawa se trochu vzpamatovala během zápasů ve Švédsku, kde těžké duely proti Detroitu a Minnesotě nakonec dotáhla do zdárného konce.

Po návratu na americký kontinent však slavili vítězství pouze třikrát ze třinácti duelů. Nyní mají Senátoři na kontě již šest proher v řadě, v průběhu této série přišli o hlavního trenéra, kterého nahradil dosavadní asistent Jacques Martin. Ottawa se nyní v ligové tabulce nachází na spodních příčkách.

Situace je však obtížná především pro hráče, o frustraci promluvil kapitán Brady Tkachuk bezprostředně po poslední prohře na ledě Avalanche. „Teď je rozhodně těžké hledat nějaká pozitiva. Je to hrozný pocit. Myslím si, že jsem se takhle špatně ještě necítil. Není to teď žádná legrace,“ přiznal kapitán.

Sám během sezony posbíral 21 kanadských bodů. Během posledních osmi duelů však zapsal pouze dva body. „Začíná to tak trochu u mě jako u lídra. Musím odvést lepší práci. Individuálně na tom nejsem dobře, nehraju na takové úrovni, na které bych měl. Je to na mně jako na lídrovi, abych odvedl lepší práci. Je to nešťastné. Musím najít způsob, jak odvádět lepší práci a pomoci týmu vyhrávat,“ sdělil Tkachuk.

Ottawa se po pětizápasovém tripu vrací zpět na domácí led, v Canadan Tire Centre vyzve v noci na neděli Pittsburgh, který již letos dokázala jednou porazit. Podaří se Senátorům najet na vítěznou vlnu?

