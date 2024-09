Takhle to asi nepůjde! Boston a Swaymana prý dělí 50 milionů dolarů

Jeremy Swayman a Boston Bruins se zatím nedohodli na smlouvě, což znamená, že by brankářská hvězda mohla vynechat tréninkový kemp. V NHL se sice může kdykoliv stát cokoliv, nicméně situace se má momentálně skutečně takto. Přitom to celé léto vypadalo, že dohoda by mohla být jen formalitou.

Boston má za sebou divoké léto plné překvapení a dramat, která se stále vyvíjejí. Asi největším překvapením byl odchod brankáře Linuse Ullmarka do Ottawy, za kterého se podle mnohých nevrátila dostatečně vysoká hodnota. Tým však učinil několik klíčových podpisů, včetně získání centra Eliase Lindholma, který doplnil jádro útočníků, a získání fyzicky zdatného obránce Nikity Zadorova.

Navzdory všem těmto krokům zůstávají největší dějovou linií jednání o smlouvě, která nebyla vyřešena s brankářem Jeremym Swaymanem.

Napětí se zvyšuje, protože přicházejí zprávy, že k dohodě je stále daleko. Podle bývalého hráče Ryana Whitneyho, který o této záležitosti diskutoval v populárním podcastu Spittin' Chiclets, byla poslední nabídkou Bruins pro Swaymana čtyřletá smlouva v hodnotě 6,2 milionu dolarů ročně.

Vzhledem k tomu, že tuto částku mnozí považovali za výrazně nižší než tržní hodnotu, zvedlo se obočí s ohledem na Swaymanův potenciál a na to, jak dobře si vedl jako jeden z nejlepších mladých brankářů v lize.

Olej do ohně přilil i novinář Elliotte Friedman, který zprávu Whitneyho potvrdil. Friedman dodal, že Swayman požaduje přibližně 10 milionů dolarů ročně. Případně by pětadvacetiletý gólman mohl chtít přinejmenším něco podobného, jako má jeho spoluhráč Charlie McAvoy, tedy osmiletý pakt na 9,5 milionu dolarů ročně.

Tento velký rozpor ve vyjednávání o smlouvě vede k reálným otázkám, zda by se dohoda stihla uzavřít do začátku sezony.

Do začátku základní části zbývá něco málo přes měsíc, a tak je na Bruins vyvíjen tlak, aby vyšli Swaymanovi vstříc. Po výměně Ullmarka je situace v brankovišti svízelná a na Swaymana se bude hodně spoléhat, pokud chce tým doufat v udržení konkurenceschopnosti.

