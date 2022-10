Talbot minimálně na měsíc mimo. Přichází odpadlík ze Seattlu

Nečekanou komplikaci včera hlásili v Ottawě. Na delší dobu se totiž zranila plánovaná jednička, která v létě přišla z Minnesoty. Cam Talbot bude mimo minimálně měsíc, a proto museli Senators jednat hned. A povedlo se, pohotově stáhli nechtěného švédského veterána.

Dle zámořských novinářů je příčinou Talbotových problémů zlomené žebro, které si nese už od soboty. „Trefil ho puk do nekrytého místa. V sezoně by asi hrál, ale v přípravě to nemá cenu,“ říkal po zápase trenér Smith.

Sice trénoval přes bolest, nicméně rentgen nakonec ukázal, že se Smith mýlil a že jde opravdu o zlomeninu.

Období, ve kterém bude kanadský gólman chybět, se odhaduje mezi pěti až sedmi týdny. Mohl by se vrátit i dřív, avšak žebra jsou natolik citlivá, že pro všechny zúčastněné bude lepší počkat, než bude vše stoprocentní.

Talbot v létě toužil po odchodu z Minnesoty, která vsadila na Fleuryho. V Ottawě někdejší gólman Rangers dostane rozhodně hodně prostoru, start do sezony mu ale pokazilo vážnější zranění.

Na soupisce tak zbyl Anton Forsberg. A dál? No, nic moc.

Proto muselo letos velmi chválené vedení organizace urychleně jednat. Využilo tak waiver listiny a vybralo si hráče, o kterého jiný ligový tým neměl zájem a dal ho k dispozici všem.

O koho jde? Do Ottawy se přesouvá Magnus Hellberg, švédský gólman, který byl však vždy spíše záskok. Prošel si Nashvillem, Rangers, Detroitem a Seattlem, nicméně v nejlepší lize odchytal pouze pět utkání. Drtivou většinu kariéry strávil na farmách, kde má odchytány téměř dvě stovky utkání. V mezičase si odskočil do KHL, kde hájil barvy Kunlunu, Petrohradu a Soči.

Je tak zcela očividné, že tíha jedničky padne na Forsberga. Hellberg si chvíli užije pozici dvojky, kterou museli Senators nutně obsadit. Pozornost se však upíná primárně na návrat Talbota.

