Talbot, spása Kings. Gólman za milion chytá jako hvězda

Cam Talbot je v NHL dlouhé roky. Na scénu vystřelil v dresu Rangers, od té doby prošel několika týmy. Stal se zárukou kvality a spolehlivosti. Letos v létě podepsal na rok s Los Angeles. A zatím tým z Kalifornie bez nadsázky drží.

Rob Blake, generální manažer Kings, na jaře získal pro play off Joonase Korpisala. V létě ale na jeho udržení neměl dostatek finančních prostředků, a tak se musel porozhlédnout jinde. Prostě zariskoval. Po podpisu Pierra-Luca Duboise zbylo jen málo místa na to, aby se do týmu protlačil brankář zvučného jména. Talbot podepsal roční smlouvu na milion dolarů.

"Když jsme vstupovali na trh, bylo k dispozici minimum místa," vzpomíná Blake.

Zda to vyjde dlouhodobě, se teprve uvidí, ale Blake má po vítězství 4:1 nad Maple Leafs z krátkodobých úspěchů určitě radost.

„Zatím se nám osvědčil,“ mnul si spokojeně ruce.

Je to řešení na celou sezonu? Los Angeles doufá, že ano, přinejmenším do doby, než se před uzávěrkou přestupů, kdy bude možné pracovat s větší flexibilitou platového stropu, objeví další možnosti.

Prozatím budou Kings spoléhat na Talbota, který hraje za svůj šestý tým během šesti let, a Pheonixem Copleym, který strávil minulou sezónu v AHL a v této sezoně má za sebou těžký start s úspěšností zákroků pod 80 %.

Copleyho problémy přenesly pozornost na bedra šestatřicetiletého Talbota, který v minulém ročníku odchytal 36 zápasů.

Trápilo ho zranění, nyní je však zdravý a do svého nového týmu vlétl jako uragán. V sedmi zápasech má Talbot bilanci 4-2-1 s průměrem 2,47 gólů na utkání a úspěšností zákroků 91,4 %.

Čísla potvrdil i v pondělí proti Maple Leafs. Talbot si během prvních dvou třetin připsal 18 zákroků, ve třetí třetině inkasoval jen jednou.

"Dnes byl výborný," řekl trenér McLellan. „Předvedl pohotové zákroky a zajistil nám vítězství. Talbot je velmi soutěživý, je hladový. Chce vyhrávat."

