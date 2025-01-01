Tampa a Cooper? Spojení prý pokračuje, podpis údajně proběhl tajně

4. října 12:00David Zlomek
Trenéři s končícími kontrakty si v posledních dnech rychle zajišťují budoucnost. V Albertě podepsali nové víceleté smlouvy Ryan Huska (Calgary) i Kris Knoblauch (Edmonton). A i když se o něm oficiálně nemluvilo, Jon Cooper už má také jasno.
Podle informací Pierra LeBruna se trenér Tampy Bay během léta dohodl na nové smlouvě, přestože klub žádné oznámení nevydal. Není známo, na kolik let přesně se domluvili, jisté ale je, že sezona 2025/26 nebude jeho poslední na lavičce Lightning.
Jde už o druhé prodloužení během dvou let. Cooperův předchozí kontrakt měl skončit po minulé sezoně, ale v květnu 2024 podepsal jen jednoroční smlouvu, což tehdy vzbudilo spekulace, zda si nechává otevřená zadní vrátka.
Zmiňovalo se zejména jeho možné spojení s majitelem Utah Mammoth Ryanem Smithem, který by ho jednou rád viděl u nové franšízy. Nyní se zdá, že případný přesun je otázkou vzdálenější budoucnosti a Tampa zůstane jediným domovem, který Cooper v NHL poznal.
Cooper je v dnešní lize naprostou raritou. Zatímco průměrné trenérské angažmá v NHL kleslo pod tři roky, on vstupuje už do své 14. sezony v čele Lightning. Od chvíle, kdy v březnu 2013 nahradil Guye Bouchera, posbíral působivou bilanci 572–306–83 v základní části (úspěšnost 63,8 %), vyhrál dva Stanley Cupy, čtyřikrát dovedl tým do finále konference a letos oslaví 1000. zápas na lavičce.
Po této sezoně se navíc zařadí na čtvrté místo v historickém pořadí nejvěrnějších trenérů jedné organizace, s přibližně 1 043 zápasy překoná většinu současných koučů a zařadí se hned za Barryho Trotze, Lindyho Ruffa a Ala Arboura.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.