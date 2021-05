Tampa Bay podvádí, ozývá se veřejnost. NHL nic zlého nevidí

Nevídaný podvod. Mezi fanoušky NHL se tento názor začíná objevovat čím dál častěji. Tampa Bay totiž šikovně využila skulinek v pravidlech a obelstila platový strop. To se však některým příznivcům vůbec nelíbí. Jak je to možné, ptají se mezi sebou a žádají změnu. Liga na tomto počínání však nic špatného nevidí.

O co přesně jde? Platový strop byl pro tuto sezonu stanoven na 81,5 milionu dolarů. Ani o píď víc. Když se však podíváme, kolik v současnosti na platy hráčů vynakládá Tampa Bay, přijdeme na částku téměř 99 milionů dolarů.

V základní části se ještě pod platový strop Lightning o fous dostali, současná suma je ale ohromující. Všechno to umožnil Nikita Kučerov. Ten byl totiž před sezonou zařazen na listinu dlouhodobě zraněných. Na tom by nebylo nic podezřelého, nicméně platy hráčů na této listině se nezapočítávají do platového stropu. Když se k němu ke konci sezony přidal ještě Steven Stamkos, podezření z podvádění se ještě zintenzivnilo.

A úplně vybuchlo před play off. Jako zázrakem se totiž oba vykurýrovali ještě před prvním zápasem. Všechno ještě podtrhává fakt, že Blesky v sérii vedou nad Floridou 2:0. Kučerov zatím pomohl čtyřmi body (2+2), Stamkos třemi (1+2).

Nejvíce by to mělo vadit pochopitelně Floridě. Skutečnost je ale jiná. „Nevidím v tom žádný podvod,“ krčí rameny šéf Panthers Bill Zito. „Je to podle pravidel. Jejich generální manažer je chytrý chlapík, který toho využil.“

„Nestěžuji si, tak to prostě je,“ prohodil jen trenér Floridy Joel Quenneville.

A co na to samotná liga? Dle slov Billa Dalyho, zástupce komisionáře NHL, liga situaci kolem Kučerovovy rekonvalescence kontrolovala. Kdyby viděla něco zlého, měla by právo hráče do play off nepustit.

Nic špatného na tom nevidí ani Rusův agent Dan Milstein. Ten považuje brzký návrat svého svěřence za zázrak. A to i přes to, že Kučerov byl podle mnohých připraven hrát už v březnu. Podle spekulací nehrál jen proto, aby měly Blesky dostatek místa k manipulaci při uzávěrce přestupů.

„Doktoři mu říkali, že nejdřívější návrat do zápasů by mohl být okolo druhého kola play off,“ cituje vlivného agenta novinář Pierre LeBrun. „Je zázrak, že se vrátil tak brzo. Měla to být půlroční záležitost. Dokonce si myslím, že začal hrát ještě dříve, než by správně měl.“

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+