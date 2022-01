Tampa bez Paláta, Columbus bez Voráčka. Do hry se vrací Ottawa

Od jedné hodiny ranní vypuknou v NHL další boje. České zastoupení bude chudší o dvě velká jména. Útočník Tampy Bay Ondřej Palát se po posledním utkání ocitl na marodce. Columbus zase nemůže počítat s Jakubem Voráčkem, jenž byl umístěn na covidový protokol.

Boston aktuálně disponuje skvělou formou. V posledních pěti utkáních zvítězil čtyřikrát, vždy o dva a více gólů. Za to Philadelphia je na tom špatně. Ve stejném počtu utkání získala jen dva body po prohrách se San Jose po základní hrací době.

Columbus bez Jakuba Voráčka míří na led Caroliny. Blue Jackets se ale v poslední době trápí, od začátku nového roku zvítězili jen jednou, a to proti New Jersey. Carolina bude po prohře s Panthers chtít navázat na svou předešlou výherní sérii pěti zápasů.

Tampa na svém stadionu přivítá Vancouver, ten ale na tento duel nemá nejlepší výhledy. Canucks totiž nastoupí s velkou marodkou, chybět bude i třináctibodový Brandon Sutter. Na druhé straně Lightning budou postrádat velkou oporu týmu Ondřeje Paláta společně s obráncem Ryanem McDonaghem. Trenér Cooper sdělil médiím, že český útočník nenastoupí ani v sobotu. V první lajně by Paláta měl zastoupit Mathieu Joseph.

Chicago si jde pro třetí výhru v řadě. Montreal se naopak pokusí zlomit šňůru čtyř porážek za sebou. Za Blackhawks si připíše druhý start Jakub Galvas, který v nejlepší hokejové lize světa debutoval v minulém kole. První utkání v NHL si zahraje i mladík Lukas Reichel, talent z vrchních příček posledního draftu a synovec české legendy Roberta Reichela.

V lize se po delší odmlce ukáže i Ottawa, ta si poslední zápas střihla na začátku ledna proti Torontu, které ji nadělilo šest branek. Zápas v Calgary by mohl nabídnout i dost branek, v předcházejících čtyřech střetnutí těchto dvou týmů totiž padly pokaždé alespoň čtyři góly.

Program uzavřou dvě utkání, jedním z nich je souboj Los Angeles a Penguins. Pro LA bude toto střetnutí velkou výzvou. Tučňáci jsou totiž na koni. Po deseti výhrách v řadě nezvládli zápas s Dallasem, proti Anaheimu už však zase dominovali. Kings nemohou počítat s Martinem Frkem, ani s dalšími hráči na marodce. Pittsburgh by se mohl výhrou vyhoupnout do elitní trojky metropolitní divize, Capitals i New York jsou totiž o dva duely napřed.



Kompletní program

01:00 Boston Bruins – Philadelphia Flyers

01:00 Carolina Hurricanes – Columbus Blue Jackets

01:00 Tampa Bay Lightning – Vancouver Canucks

01:30 Detroit Red Wings – Winnipeg Jets

01:30 New York Islanders – New Jersey Devils

02:00 Nashville Predators – Buffalo Sabres

02:00 St. Louis Blues – Seattle Kraken

02:30 Chicago Blackhawks – Montreal Canadiens

03:00 Calgary Flames – Ottawa Senators

04:30 Los Angeles Kings - Pittsburgh Penguins

04:30 San Jose Sharks - New York Rangers

