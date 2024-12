Tampa dala Rangers pořádnou lekci! Washington s Ovečkinem uspěl v Torontu

Další náročný hokejový den je minulostí. Rangers se po vánoční pauze vrátili do tvrdé reality a na ledě Tampy prohráli vysoko 2:6. Washingtonu se vrátil do sestavy Alexandr Ovečkin, který pečetil výhru Capitals trefou do prázdné branky.

Rangers se chtěli po pauze nastartovat na ledě Tampy, ale to se jim absolutně nepodařilo. Ačkoli měl tým z New Yorku jednoznačnou střeleckou převahu, prohrál vysoko 2:6. Lightning svého soupeře vyškolili z efektivity.

Po zranění se do akce znovu dostal Alexandr Ovečkin, jenž opět rozjel stíhací jízdu Waynea Gretzkyho. Ruský útočník pečetil výhru Washingtonu střelou do prázdné branky.

Hlavní hvězdou noci je český brankář Jakub Dobeš. Ten se proti Floridě dočkal premiérového startu v NHL a ohromil doslova každého. Dobeš pochytal všech čtyřiatřicet střel Panthers a dovedl Montreal k výhře 4:0.

Florida Panthers - Montreal Canadiens

0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Branky a nahrávky

22. Dach (Newhook, Guhle), 34. Dach (Newhook), 38. J. Evans, 55. Caufield (Slafkovský).

Statistika

Střely na bránu: 34 – 24 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 7 – 7



Kdo se postavil do brankoviště?

Spencer Knight (FLA) – 20 zákroků, 4 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 59:26

Jakub Dobeš (MTL) – 34 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,% %, odchytal 59:44



Česká a slovenská stopa

Tomáš Nosek (FLA) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 9:36

Jakub Dobeš (MTL) – 34 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 59:44

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:34



Tři hvězdy utkání

1. Jakub Dobeš (MTL) – 34 zákroků

2. Kirby Dach (MTL) – 2+0

3. Alex Newhook (MTL) – 0+2

Vancouver Canucks - Seattle Kraken

4:5pp. (1:0, 2:1, 1:3 - 0:1)

Branky a nahrávky

17. Boeser (DeBrusk, J. Miller), 29. Garland (Blueger, Soucy), 36. Boeser (Soucy, Heinen), 44. DeBrusk (J. Miller, Forbort) – 22. Beniers (Oleksiak), 56. Schwartz (Dunn, Sprong), 59. Dunn, 60. Schwartz, 63. Dunn.

Statistika

Střely na bránu: 21 – 29 | Přesilová hra: 1/2 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Thatcher Demko (VAN) – 24 zákroků, 5 OG, úspěšnost 82,8 %, odchytal 62:15

Philipp Grubauer (SEA) – 17 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,0 %, odchytal 60:15



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Vince Dunn (SEA) 2+1

2. Brock Boeser (VAN) 2+0

3. Jaden Schwartz (SEA) 2+0

Anaheim Ducks - Philadelphia Flyers

1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky

36. Terry (Gudas, LaCombe) – 25. Cates (Brink, York), 46. Frost (Laughton), 58. Farabee.

Statistika

Střely na bránu: 33 – 25 | Přesilová hra: 0/4 – 0/5 | Trestné minuty: 10 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Lukáš Dostál (ANA) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 57:52

Samuel Ersson (PHI) – 32 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,0 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Lukáš Dostál (ANA) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 57:52

Radko Gudas (ANA) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 16:48



Tři hvězdy utkání

1. Noah Cates (PHI) - 1+0

2. Radko Gudas (ANA) - 0+1

3. Samuel Ersson (PHI) - 32 zákroků

Los Angeles Kings - Edmonton Oilers

4:3pp. (2:1, 0:2, 1:0 - 1:0)

Branky a nahrávky

13. Byfield (Foegele, Clarke), 18. Foegele (Spence, Byfield), 43. Jeannot (Spence, Foegele), 64. Byfield (Danault, Kempe) – 10. K. Kapanen (C. Brown, Emberson), 24. Nugent-Hopkins (McDavid, Hyman), 32. Arvidsson (Podkolzin, Draisaitl).

Statistika

Střely na bránu: 29 – 27 | Přesilová hra: 0/1 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

Darcy Kuemper (LAK) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 63:05

Stuart Skinner (EDM) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2 %, odchytal 63:19



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Warren Foegele (LAK) – 1+2

2. Quinton Byfield (LAK) – 2+1

3. Tanner Jeannot (LAK) – 1+0

Boston Bruins - Columbus Blue Jackets

4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky

3. Brazeau (Carlo, Lohrei), 27. M. Geekie, 29. Pastrňák (M. Geekie, Zacha), 47. Koepke.

Statistika

Střely na bránu: 28 – 18 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 16 – 14



Kdo se postavil do brankoviště?

Jeremy Swayman (BOS) – 18 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00

Daniil Tarasov (CBJ) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

David Pastrňák (BOS) – 1+0, +2 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:51

Pavel Zacha (BOS) – 0+1, +2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě: 18:41



Tři hvězdy utkání

1. Jeremy Swayman (BOS) – 18 zákroků

2. Morgan Geekie (BOS) - 1+1

3. David Pastrňák (BOS) - 1+0

Toronto Maple Leafs - Washington Capitals

2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky

4. Tavares (Benoit, Pacioretty), 29. McMann (Domi, Marner) – 5. Mangiapane (Lapierre), 9. Chychrun (T. van Riemsdyk, T. Raddysh), 30. Dowd (Sandin, Mangiapane), 53. Wilson (Chychrun, D. Strome), 57. Ovečkin (Protas, Dubois).

Statistiky

Střely na bránu: 37 – 32 | Přesilová hra: 0/2 – 1/1 | Trestné minuty: 2 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Matt Murray (TOR) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 58:39

Logan Thompson (WSH) – 35 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,6 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

David Kämpf (TOR) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:10

Jakub Vrána (WSH) – 0+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 10:32

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:44



Tři hvězdy utkání

1. Logan Thompson (WSH) - 35 zákroků

2. Andrew Mangiapane (WSH) - 1+1

3. John Tavares (TOR) - 1+0

Tampa Bay Lightning - New York Rangers

6:2 (2:1, 3:0, 1:1)

Branky a nahrávky

3. Kučerov (Point, Guentzel), 19. McDonagh (Cirelli), 24. Point (Kučerov), 26. Cirelli (Hagel), 29. Point (Kučerov, Hedman), 55. Paul – 10. Panarin (Trocheck, Fox), 41. Trocheck (R. Lindgren).

Statistika

Střely na bránu: 25 – 44 | Přesilová hra: 2/5 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 42 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,5 %, odchytal 59:56

Igor Šesťorkin (NYR) – 8 zákroků, 5 OG, úspěšnost 61,5 %, odchytal 28:08

Jonathan Quick (NYR) – 11 zákroků, 1 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 31:32



Česká a slovenská stopa

Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 16:04

Filip Chytil (NYR) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:06



Tři hvězdy utkání

1. Brayden Point (TBL) - 2+1

2. Anthony Cirelli (TBL) - 1+1

3. Andrej Vasilevskij (TBL) - 42 zákroků

Carolina Hurricanes - New Jersey Devils

5:2 (0:0, 1:1, 4:1)

Branky a nahrávky

40. Orlov (S. Walker, Jarvis), 42. Sebastian Aho (Roslovic), 51. Blake (Kotkaniemi, Burns), 53. Roslovic (Jarvis, S. Walker), 57. Roslovic (Sebastian Aho, Jarvis) – 23. Cotter, 42. Palát (Bratt, Hamilton).

Statistiky

Střely na bránu: 41 – 23 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 8 – 21



Kdo se postavil do brankoviště?

Dustin Tokarski (CAR) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 59:41

Jake Allen (NJD) – 36 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 59:14



Česká a slovenská stopa

Martin Nečas (CAR) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:00

Ondřej Palát (NJD) – 1+0, -3 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:02

Tomáš Tatar (NJD) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 09:31



Tři hvězdy utkání

1. Dmitrij Orlov (CAR) - 1+0

2. Jack Roslovic (CAR) - 2+1

3. Sebastian Aho (CAR) - 1+1

Winnipeg Jets - Ottawa Senators

4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky

33. Connor (Scheifele, Morrissey), 36. Scheifele (Ehlers, C. Miller), 50. Vilardi (Ehlers, Connor), 52. Ehlers (Stanley) – 11. Stützle (Batherson, B. Tkachuk), 25. Greig (Chabot, Giroux).

Statistika

Střely na bránu: 23 – 36 | Přesilová hra: 1/3 – 2/4 | Trestné minuty: 8 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Connor Hellebuyck (WPG) – 34 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 60:00

Mads Sögaard (OTT) – 19 zákroků, 4 OG, úspěšnost 82,6 %, odchytal 57:04



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Nikolaj Ehlers (WPG) - 1+2

2. Mark Scheifele (WPG) - 1+1

3. Kyle Connor (WPG) - 1+1

New York Islanders - Pittsburgh Penguins

6:3 (1:1, 3:2, 2:0)

Branky a nahrávky

15. Pageau (Barzal), 26. Duclair (Palmieri, Nelson), 29. Anders Lee, 30. Cizikas (Romanov, Horvat), 55. Cizikas (Holmström), 60. Anders Lee – 17. Bunting (Rakell), 34. Acciari (Nieto, E. Karlsson), 40. Rakell (Grzelcyk, Malkin).

Statistika

Střely na bránu: 35 – 25 | Přesilová hra: 0/2 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Sorokin (NYI) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 60:00

Tristan Jarry (PIT) – 28 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84,8 %, odchytal 57:21



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Casey Cizikas (NYI) - 2+0

2. Mathew Barzal (NYI) - 0+1

3. Anders Lee (NYI) - 2+0

San Jose Sharks - Calgary Flames

1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky

24. Celebrini (Wennberg, Toffoli) – 5. Huberdeau (Weegar, Kadri), 27. Backlund (Kadri, Andersson), 60. Huberdeau.

Statistika

Střely na bránu: 22 – 33 | Přesilová hra: 1/2 – 1/3 | Trestné minuty: 11 – 9



Kdo se postavil do brankoviště?

Jaroslav Askarov (SJS) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 57:54

Dustin Wolf (CGY) – 21 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,5 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Jan Rutta (SJS) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:06

Martin Pospíšil (CGY) – 0+0, +2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:14



Tři hvězdy utkání

1. Nazem Kadri (CGY) - 0+2

2. Jaroslav Askarov (SJS) - 30 zákroků

3. Mikael Backlund (CGY) - 1+0

Share on Google+