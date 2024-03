Tampa nasázela Philadelphii sedm gólů! Šesťorkin vynuloval St. Louis

Největší vítězství uplynulé noci si připsali hokejisté Tampy, kteří v domácím prostředí porazili Philadelphii jednoznačně 7:0. Skvělý individuální výkon podal v noci Igor Šesťorkin, který vynuloval střelce St. Louis.

BUFFALO SABRES - EDMONTON OILERS

3:2sn. (1:2, 0:0, 1:0 - 0:0)

Nájezdy pro Sabres

Buffalo odehrálo proti Oilers velmi dobré utkání a dokázalo ho dotáhnout až do samostatných nájezdů, ve kterých ten rozhodující proměnil Alex Tuch. Sabres si připsali hodně cenné vítězství nad silným soupeřem.

Branky a nahrávky

16. T. Thompson, 52. Bryson, rozh. náj. Tuch – 1. R. McLeod (Draisaitl, Foegele), 15. Foegele (R. McLeod).

Statistika

Střely na bránu: 27 – 32 | Přesilová hra: 1/1 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 65:00

Stuart Skinner (EDM) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 65:00



Česká a slovenská stopa

Lukáš Rousek (BUF) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:58



Tři hvězdy utkání

1. Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) - 30 zákroků

2. Tage Thompson (BUF) - 1+0

3. Jacob Bryson (BUF) - 1+0

COLUMBUS BLUE JACKETS - NASHVILLE PREDATORS

1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Důležité body pro Predators

Nashville má skvělou formu, získává body a pokud nedojde k velkému selhání v závěru základní části, tak z toho bude i účast v play-off. O dnešní těsné výhře rozhodl ve třetí třetině Luke Evangelista.

Branky a nahrávky

22. Texier (Provorov) – 13. Sherwood, 45. Evangelista (Jankowski, Novak).

Statistika

Střely na bránu: 33 – 49 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Daniil Tarasov (CBJ) – 47 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,9 %, odchytal 58:03

Kevin Lankinen (NSH) – 32 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,0 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Daniil Tarasov (CBJ) - 47 zákroků

2. Kevin Lankinen (NSH) - 32 zákroků

3. Luke Evangelista (NSH) - 1+0

NEW JERSEY DEVILS - CAROLINA HURRICANES

2:4 (0:1, 1:0, 1:3)

Vyrovnaná bitva pro Hurricanes

V rámci Metropolitní divize se v New Jersey odehrálo pohledné utkání, které k nevoli domácích fanoušků dopadlo lépe pro hosty z Caroliny. Jesperi Kotkaniemi poslal na začátku třetí části Hurricanes do vedení a to byl zásadní moment. Devils se přes velkou snahu srovnání nedočkali.

Branky a nahrávky

36. Hischier (J. Hughes), 60. Meier (Hischier, Marino) – 13. Nečas (Teräväinen, Noesen), 43. Kotkaniemi (Fast, Pesce), 59. Svečnikov (Teräväinen, Skjei), 60. Teräväinen.

Statistika

Střely na bránu: 25 – 26 | Přesilová hra: 0/4 – 1/3 | Trestné minuty: 10 – 12



Kdo se postavil do brankoviště?

Nico Daws (NJD) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 58:55

Pjotr Kočetkov (CAR) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 59:53



Česká a slovenská stopa

Ondřej Palát (NJD) - 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:04

Tomáš Nosek (NJD) - 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 9:28

Šimon Nemec (NJD) - 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 21:22

Martin Nečas (CAR) - 1+0, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 16:29



Tři hvězdy utkání

1. Jesperi Kotkaniemi (CAR) - 1+0

2. Nico Hischier (NJD) - 1+1

3. Pjotr Kočetkov (CAR) - 23 zákroků

BOSTON BRUINS - PITTSBURGH PENGUINS

5:1 (0:0, 3:0, 2:1)

Boston byl výrazně efektivnější

Pittsburgh svého soupeře výrazně přestřílel, z devětatřiceti střel se však prosadil pouze jednou a to byl zásadní problém. Bruins se naopak z méně šancí prosadili hned pětkrát a jednoznačně vyhráli.

Branky a nahrávky

23. Pastrňák (DeBrusk, Zacha), 33. Zacha (Geekie, Lohrei), 39. Marchand (Coyle, H. Lindholm), 50. DeBrusk (Marchand, H. Lindholm), 56. Zacha (Pastrňák, Heinen) – 43. Letang (Crosby).

Statistika

Střely na bránu: 23 – 39 | Přesilová hra: 1/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Linus Ullmark (BOS) – 38 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,4 %, odchytal 59:05

Alex Nedeljkovic (PIT) – 18 zákroků, 5 OG, úspěšnost 78,3 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Pavel Zacha (BOS) - 2+1, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:18

David Pastrňák (BOS) - 1+1, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:49

Jakub Lauko (BOS) - 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:13



Tři hvězdy utkání

1. Linus Ullmark (BOS) - 38 zákroků

2. Pavel Zacha (BOS) - 2+1

3. Jake DeBrusk (BOS) - 1+1

FLORIDA PANTHERS - CALGARY FLAMES

5:1 (0:0, 4:1, 1:0)

Tarasenko hvězdou utkání

Florida napravila klopýtnutí s Philadelphií a v součtu obou konferencí se udržela na prvním místě. Zápas proti Flames se rozhodoval ve frenetické druhé třetině. Dvěma góly a jednou asistencí v ní zazářil Vladimir Tarasenko, který si ve svém druhém zápase za Floridu bezvadně rozuměl s Bennettem a Barkovem. Oba tito hráči rovněž dali po jedné brance, kdežto Calgary překonalo vynikajícího Stolarze jen jednou z dorážky Šarangoviče.

Branky a nahrávky

21. Tarasenko, 27. Barkov (Reinhart, Tarasenko), 34. Bennett (Forsling, M. Tkachuk), 35. Tarasenko (Forsling, Ekman-Larsson), 45. Stenlund (Luostarinen) – 26. Šarangovič (Kadri, Kuzmenko).

Statistika

Střely na bránu: 31 – 35 | Přesilová hra: 0/1 – 1/4 | Trestné minuty: 12 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Anthony Stolarz (FLA) – 34 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 60:00

Jacob Markström (CGY) – 26 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,9 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Vladimir Tarasenko (FLA) - 2+1

2. Anthony Stolarz (FLA) - 34 zákroků

3. Gustav Forsling (FLA) - 0+2

MONTREAL CANADIENS - TORONTO MAPLE LEAFS

2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

Toronto uspělo v Montrealu

Toronto se v utkání s Montrealem neprezentovalo takovou hrou, jakou by si představovalo. Co se ovšem počítá, to je vítězství 3:2. Byť s výkonem nemohou být hosté spokojení, s výsledkem ano, což je pro ně v boji o vylepšování pozice pro play-off to nejpodstatnější.

Branky a nahrávky

1. Matheson (Caufield, Slafkovský), 46. Newhook (Slafkovský, Matheson) – 21. McMann (Kämpf), 39. Domi (Järnkrok, Brodie), 54. Tavares (McCabe, Domi).

Statistika

Střely na bránu: 31 – 27 | Přesilová hra: 1/4 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Samuel Montembeault (MTL) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 57:53

Ilja Samsonov (TOR) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+2, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:23

David Kämpf (TOR) – 0+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:36



Tři hvězdy utkání

1. Max Domi (TOR) - 1+1

2. Juraj Slafkovský (MTL) - 0+2

3. Bobby McMann (TOR) - 1+0

SAN JOSE SHARKS - OTTAWA SENATORS

2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Sharks překvapili Ottawu

Ve třetí třetině jsme viděli velký tlak Ottawy, která se snažila o srovnání nepříznivého skóre, jenže gól v této části nepadl. San Jose dnes mělo v brance výborného Chronu, který zapsal několik těžkých zákroků, velkou měrou pomohl svému celku k výhře a sám si připsal vůbec první výhru v NHL.

Branky a nahrávky

7. Bordeleau (Zetterlund, Granlund), 35. Bordeleau (Granlund, Eklund) – 30. Stützle (Sanderson, B. Tkachuk).

Statistika

Střely na bránu: 21 – 32 | Přesilová hra: 2/4 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Magnus Chrona (SJS) – 31 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,9 %, odchytal 59:55

Joonas Korpisalo (OTT) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 57:13



Česká a slovenská stopa

Filip Zadina (SJS) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:48

Jiří Smejkal (OTT) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 4:17

Dominik Kubalík (OTT) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 10:46



Tři hvězdy utkání

1. Magnus Chrona (SJS) - 31 zákroků

2. Thomas Bordeleau (SJS) - 2+0

3. Mikael Granlund (SJS) - 0+2

TAMPA BAY LIGHTNING - PHILADELPHIA FLYERS

7:0 (4:0, 1:0, 2:0)

Velké vítězství Lightning

Blesky už v úvodu vstřelily čtyři branky a následně duel kontrolovaly. Letci se v celém zápase nezmohli prakticky na nic a výsledek 7:0 průběhu odpovídá.

Branky a nahrávky

2. Hedman (Kučerov, D. Raddysh), 6. Paul (Duclair, D. Raddysh), 10. Sheary (D. Raddysh), 11. Point (Stamkos, Hedman), 36. Duclair (Stamkos), 48. Hedman (Point, D. Raddysh), 49. Hagel (D. Raddysh, Eyssimont).

Statistika

Střely na bránu: 26 – 25 | Přesilová hra: 3/4 – 0/3 | Trestné minuty: 21 – 43



Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 25 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 59:23

Samuel Ersson (PHI) – 11 zákroků, 4 OG, úspěšnost 73,3 %, odchytal 10:49

Felix Sandström (PHI) – 8 zákroků, 3 OG, úspěšnost 72,7 %, odchytal 49:04



Česká a slovenská stopa

Erik Černák (TBL) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:31



Tři hvězdy utkání

1. Darren Raddysh (TBL) - 0+5

2. Victor Hedman (TBL) - 2+1

3. Anthony Duclair (TBL) - 1+1

WASHINGTON CAPITALS - CHICAGO BLACKHAWKS

4:1 (3:0, 1:0, 0:1)

Zodpovědný výkon Capitals

Washington dokázal v tomto zápase potvrdit roli favorita a dokráčel si pro dva body. Capitals nadále koketují s účastí v play-off.

Branky a nahrávky

8. Lapierre (Carlson, Protas), 9. Sgarbossa (T. van Riemsdyk, Carlson), 14. Wilson (D. Strome, Ovečkin), 38. Milano (Protas) – 50. T. Johnson (Tinordi, Sanford).

Statistika

Střely na bránu: 26 – 32 | Přesilová hra: 1/4 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Charlie Lindgren (WSH) – 31 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,9 %, odchytal 59:44

Petr Mrázek (CHI) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Petr Mrázek (CHI) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 60:00



Tři hvězdy utkání

1. Charlie Lindgren (WSH) - 31 zákroků

2. John Carlson (WSH) - 0+2

3. Alexej Protas (WSH) - 0+2

NEW YORK RANGERS - ST. LOUIS BLUES

4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Šesťorkin vynuloval St. Louis

Igor Šesťorkin byl v brance Rangers bezchybný a zaslouženě byl vyhlášen první hvězdou utkání. Rangers měli všechno od začátku pod kontrolou a vyhráli jednoznačně 4:0.

Branky a nahrávky

6. Trocheck (Panarin, Fox), 20. Vesey (Goodrow), 47. Kreider (Panarin, Fox), 52. Kakko (E. Gustafsson, Wennberg).

Statistika

Střely na bránu: 39 – 26 | Přesilová hra: 3/6 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 12



Kdo se postavil do brankoviště?

Igor Šesťorkin (NYR) – 26 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 59:41

Jordan Binnington (STL) – 35 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 59:41



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Igor Šesťorkin (NYR) - 26 zákroků

2. Artěmij Panarin (NYR) - 0+2

3. Jimmy Vesey (NYR) - 1+0

VANCOUVER CANUCKS - WINNIPEG JETS

5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

Canucks se zranil Demko

Canucks si připsali na své konto další přesvědčivé vítězství, spokojenost ale v kanadském městě úplně nebude. Kvůli zranění nedochytal duel Thatcher Demko.

Branky a nahrávky

3. J. Miller (Höglander, Q. Hughes), 14. Höglander (P. Suter, E. Pettersson), 17. Di Giuseppe (Blueger), 25. E. Pettersson (Garland, Q. Hughes), 56. P. Suter.

Statistiky

Střely na bránu: 37 – 22 | Přesilová hra: 1/2 – 0/2 | Trestné minuty: 2 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Thatcher Demko (VAN) – 12 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 26:40

Casey DeSmith (VAN) – 10 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100%, odchytal 33:01

Connor Hellebuyck (WPG) – 32 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86.5%, odchytal 59:50



Česká a slovenská stopa

Filip Hronek (VAN) – 0+0, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:46



Tři hvězdy utkání

1. Elias Pettersson (VAN) - 1+1

2. Nils Höglander (VAN) - 1+1

3. Quinn Hughes (WPG) - 0+2

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - DETROIT RED WINGS

5:3 (2:1, 0:0, 3:2)

Golden Knights vydřeli vítězství

Ačkoliv měli Golden Knights výraznou střeleckou převahu, tak se proti houževnatému soupeři pořádně nadřeli. Red Wings se dokázali až do samotného závěru držet ve hře o body, nakonec ale o výhře Vegas rozhodl v 58. minutě minutě Marchessault, jenž nakonec i zkompletoval hattrick.

Branky a nahrávky

10. Dorofejev (Theodore, Stephenson), 15. Marchessault (Eichel, Hanifin), 51. McNabb (Brisson, Eichel), 58. Marchessault (Eichel, Barbašev), 59. Marchessault (Barbašev, Hanifin) – 20. Rasmussen (Seider, Perron), 43. Compher (Seider, Copp), 51. Gostisbehere (Compher, Perron).

Statistika

Střely na bránu: 36 – 26 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 8 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Adin Hill (VGK) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 60:00

James Reimer (DET) – 31 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,6 %, odchytal 58:08



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Jonathan Marchessault (VGK) – 3+0

2. Jack Eichel (VGK) – 0+3

3. Noah Hanifin (VGK) – 0+2

LOS ANGELES KINGS - DALLAS STARS

1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Obrat Dallasu

Los Angeles ovládlo první třetinu a dostalo se do vedení, to však bylo z domácí strany všechno. Dallas následně vývoj utkání zcela otočil a nakonec vyhrál 4:1.

Branky a nahrávky

1. Fiala (Doughty) – 31. Faksa (Cr. Smith), 31. J. Robertson (Pavelski, Lindell), 47. W. Johnston (Duchene, Marchment), 57. Pavelski (J. Robertson).

Statistika

Střely na bránu: 25 – 35 | Přesilová hra: 0/4 – 1/5 | Trestné minuty: 12 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Scott Wedgewood (DAL) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0 %, odchytal 60:00

Cam Talbot (LAK) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 58:42



Česká a slovenská stopa

Radek Faksa (DAL) – 1+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:05



Tři hvězdy utkání

1. Jason Robertson (DAL) - 1+1

2. Joe Pavelski (DAL) - 1+1

3. Scott Wedgewood (DAL) - 24 zákroků

