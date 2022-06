Tampa po dominantním výkonu srovnala stav série! Palát s Ruttou hvězdami utkání

Můj dům, můj hrad. Tampa uspěla i ve druhém domácím utkání a srovnala stav série na 2:2. Lightning ve čtvrtém duelu dominovali a vyhráli zcela zaslouženě.

TAMPA BAY LIGHTNING - NEW YORK RANGERS

4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

STAV SÉRIE: 2:2

Série srovnána!

Tampa vstoupila do zápasu velmi dobře a ve třetí minutě se dostala zásluhou Pata Maroona do vedení. Lightning měli hru pod kontrolou a Rangers nepouštěli do vyložených šancí. Do jedné takové se však dostal na druhé straně Nikita Kučerov a z brejku ve 34. minutě navýšil vedení svého týmu. Další hřebíček do rakve Rangers zatloukl ve 45. minutě Steven Stamkos a de facto tento duel rozhodl. V 57. minutě dal hostům malou naději ještě Artěmij Panarin, nicméně další gól dal do prázdné klece Ondřej Palát.

Českým hráčům v barvách Lightning tento duel vyšel dokonale. Palát si připsal tři kanadské body za gól a asistenci a Jan Rutta asistoval hned dvakrát. Naopak smolný duel odehrál Filip Chytil, který se zranil a do třetí části nenastoupil.

Branky a nahrávky

3. Maroon (Bogosian, Bellemare), 34. Kučerov (Palát, Rutta), 45. Stamkos (Palát, Rutta), 60. Palát – 57. Panarin (Vatrano, Kreider).

Statistické okénko

Střely na bránu: 31 – 35 | Přesilová hra: 0/3 – 1/2 | Trestné minuty: 11 – 13

Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 34 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 60:00

Igor Šesťorkin (NYR) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 56:50



Československá stopa v utkání

Jan Rutta (TBL) – 0+2, +2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:18

Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:45

Ondřej Palát (TBL) – 1+2, +3 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:26

Filip Chytil (NYR) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 7:18



Tři hvězdy utkání

1. Andrej Vasilevskij (TBL) – 34 zákroků

2. Ondřej Palát (TBL) – 1+2

3. Jan Rutta (TBL) – 0+2

