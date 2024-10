Tampa s výraznou pomocí Kučerova přehrála Carolinu! Vancouver podlehl Philadelphii

Během sobotní noci nejvíce zářila hvězda Nikity Kučerova, který měl prsty ve všech čtyřech gólech Tampy a nasměroval ji k vítězství na ledě Caroliny. Další neúspěch si na své konto připsal Vancouver, který tentokrát v domácím prostředí prohrál s Philadelphií.

Tři góly a jedna asistence. NIkita Kučerov vstoupil do nové sezóny ve velkém stylu a okamžitě ukázal, jak bude pro svůj tým i v letošní sezóně důležitý. Nic na tom nemění ani fakt, že dva góly dal v závěru do prázdné branky.

První bod v sezóně získali hokejisté Chicaga, kteří dlouho vedli na ledě Winnipegu a vypadalo to, že dokáží najít cestu k vítězství. Výrazně proti byl útočník Mark Scheifele, který nejdříve v 59. minutě vyrovnal, aby mohl následně rozhodnout i prodloužení.

Další neúspěšné vystoupení za sebou má Vancouver, který tentokrát nedokázal v domácí aréně vyzrát na Philadelphii. Flyers byli chvílemi i lepším týmem a nakonec vyhráli 3:2 po samostatných nájezdech.

Potvrdit svoji kvalitu dokázalo Vegas, které uspělo i ve druhém letošním zápase. Tentokrát to bylo pro fanoušky Golden Knights napínavější, protože St. Louis mělo do posledních sekund šanci srovnat. Nakonec se to Blues nepodařilo a prohráli 3:4.

Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning

1:4 (1:0, 0:1, 0:3)





Branky a nahrávky

15. Staal (W. Carrier) – 23. Point (Kučerov, Hedman), 52. Kučerov (Hedman, Paul), 58. Kučerov (Guentzel, Černák), 60. Kučerov (Guentzel, Hedman).

Statistika

Střely na bránu: 21 – 23 | Přesilová hra: 0/4 – 2/6 | Trestné minuty: 12 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Frederik Andersen (CAR) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 58:05

Andrej Vasilevskij (TBL) – 20 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,2 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Martin Nečas (CAR) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:49

Erik Černák (TBL) – 0+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:00



Tři hvězdy utkání

1. Nikita Kučerov (TBL) – 3+1

2. Jordan Staal (CAR) – 1+0

3. Victor Hedman (TBL) – 0+3

Winnipeg Jets - Chicago Blackhawks

2:1pp. (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)





Branky a nahrávky

59. Scheifele (Ehlers), 61. Scheifele (Connor, Morrissey) – 37. Donato (Maroon).

Statistika

Střely na bránu: 35 – 26 | Přesilová hra: 0/0 – 0/0 | Trestné minuty: 2 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Connor Hellebuyck (WPG) – 25 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,2 %, odchytal 60:04

Arvid Söderblom (CHI) – 33 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,3 %, odchytal 60:38



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Mark Scheifele (WPG) - 2+0

2. Arvid Söderblom (CHI) - 33 zákroků

3. Connor Hellebuyck (WPG) - 25 zákroků

Vancouver Canucks - Philadelphia Flyers

2:3sn. (1:1, 1:0, 0:1 - 0:0)





Branky a nahrávky

13. Höglander (Garland), 32. Blueger (Forbort, P. Suter) – 18. Foerster (Farabee, Brink), 43. York (Poehling, Hathaway), rozh. náj. Frost.

Statistika

Střely na bránu: 26 – 31 | Přesilová hra: 0/5 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Kevin Lankinen (VAN) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 65:00

Samuel Ersson (PHI) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 65:00



Česká a slovenská stopa

Filip Hronek (VAN) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 25:53



Tři hvězdy utkání

1. Samuel Ersson (PHI) - 24 zákroků

2. Kevin Lankinen (VAN) - 29 zákroků

3. Cameron York (PHI) - 1+0

Vegas Golden Knights - St. Louis Blues

4:3 (2:1, 1:1, 1:1)





Branky a nahrávky

9. Eichel (Barbašev, Stone), 19. Barbašev (Stone, Eichel), 23. Theodore (Schwindt), 53. N. Roy (Theodore, Pietrangelo) – 7. Bučněvič (Kyrou, Broberg), 28. Bučněvič (Kyrou, Faulk), 56. R. Thomas (Bučněvič, Parayko).

Statistika

Střely na bránu: 28 – 22 | Přesilová hra: 0/2 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Adin Hill (VGK) – 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,4 %, odchytal 60:00

Jordan Binnington (STL) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 59:22



Česká a slovenská stopa

Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:13

Radek Faksa (STL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 9:21



Tři hvězdy utkání

1. Shea Theodore (VGK) - 1+1

2. Jack Eichel (VGK) - 1+1

3. Nicolas Roy (VGK) - 1+0

Share on Google+