Tampa smetla Detroit, Dallasu stačil proti St. Louis jediný gól. Západ patří Vegas

Noc na pátek nabídla v kanadsko-americké NHL hned patnáct utkání. Formu si udržel perfektně hrající Edmonton, který si doma poradil 5:2 se San Jose, nicméně výhru v Západní konferenci nakonec oslavilo Vegas. Boston stanovil nový bodový rekord základní části na čísle 135, díky gólu Davida Pastrňáka Medvědi porazili také Montreal. Tampa se na boje o Stanley Cup naladila výhrou 5:0 nad Detroitem a Dallasu k vítězství proti St. Louis stačila jediná branka.

MONTREAL CANADIENS - BOSTON BRUINS

4:5 (1:2, 2:1, 1:2)

Rekordní ZČ - 135 bodů

Bostonští Medvědi zakončili základní část se ziskem rekordních 135 bodů. V posledním zápase dokázali vyhrát na ledě Montrealu 5:4, když vítěznou branku vstřelil opět David Pastrňák. Český kanonýr celkově vstřelil 61 branek.

Branky a nahrávky

4. Condotta (Pezzetta, Teasdale), 28. Suzuki (Edmundson), 29. Pezzetta (R. Pitlick, Tierney), 42. J. Barron (Evans, R. Pitlick) – 9. Frederic (Clifton, Pastrňák), 15. DeBrusk (Marchand, McAvoy), 34. Orlov (Lauko), 49. Coyle, 51. Pastrňák (Orlov, Bertuzzi).

Statistiky

Střely na bránu: 34 – 21 | Přesilová hra: 0/1 – 0/0 | Trestné minuty: 10 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Sam Montembeault (MTL) – 16 zákroků, 5 OG, úspěšnost 76,2 %, odchytal 60:00

Jeremy Swayman (BOS) – 30 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

David Pastrňák (BOS) – 1+1, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:46

Pavel Zacha (BOS) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:38

Jakub Lauko (BOS) – 0+1, +2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 9:07

Tři hvězdy utkání

1. David Pastrňák (BOS) 1+1

2. Jake DeBrusk (BOS) 1+0

3. Michael Pezzeta (MTL) 1+1

FLORIDA PANTHERS - CAROLINA HURRICANES

4:6 (0:1, 0:1, 4:4)

Bláznivá třetí třetina

Florida už do posledního zápasu základní části mohla nastoupit s čistou hlavou, poněvadž postup do play-off měla jistý. Carolině však nestačila, na domácím ledě kvalitnímu soupeři podlehla 4:6. Ve třetí třetině padlo hned osm branek, nakonec rozdílový úder měl na svědomí obránce Gostisbehere.

Branky a nahrávky

42. Barkov (Reinhart, Gudas), 44. Lomberg (Gudas), 58. Duclair (E. Staal, Gudas), 59. Verhaeghe (M. Tkachuk) – 9. Burns (S. Aho, Jarvis), 22. Kotkaniemi, 47. Burns (Drury), 47. Fast (J. Staal, Gostisbehere), 58. Gostisbehere, 59. S. Aho (Jarvis).

Statistiky

Střely na bránu: 34 – 36 | Přesilová hra: 0/2 – 0/4 | Trestné minuty: 20 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Alex Lyon (FLA) – 30 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 56:55

Frederik Andersen (CAR) – 30 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Radko Gudas (FLA) – 0+3, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:50

Martin Nečas (CAR) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:13

Tři hvězdy utkání

1. Jesperi Kotkaniemi (CAR) 1+0

2. Aleksander Barkov (FLA) 1+0

3. Brent Burns (CAR) 2+0

TAMPA BAY LIGHTNING - DETROIT RED WINGS

5:0 (1:0, 0:0, 4:0)

Jasná záležitost

Tampa bez větších potíží dokázala porazit Detroit, kterému se závěr této sezony vůbec nepovedl. Dlouho ale byli hosté ve hře, jenže ve 48. minutě vstřelil druhou branku domácích Hagel a pak Blesky přidaly ještě další tři trefy. Zaskvěl se útočník Point, jenž celkově v základní části vsítil 51 branek.

Branky a nahrávky

8. Killorn (Cirelli, Colton), 48. Hagel (Point, Killorn), 51. Point (Kučerov, Sergačjov), 56. Point (Hagel, Sergačjov), 60. Eyssimont (Colton).

Statistiky

Střely na bránu: 32 – 32 | Přesilová hra: 1/2 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Brian Elliott (TBL) – 32 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00

Ville Husso (DET) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 59:25



Československá stopa v utkání

Dominik Kubalík (DET) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:13

Tři hvězdy utkání

1. Brayden Point (TBL) 2+1

2. Brian Elliott (TBL) 32 zákroků

3. Brandon Hagel (TBL) 1+1

WASHINGTON CAPITALS - NEW JERSEY DEVILS

4:5 pp. (3:1, 1:1, 0:2 - 0:1)

Fantastický obrat

Ďáblové z New Jersey nepředvedli zrovna ideální vstup do utkání, poněvadž v 11. minutě prohrávali už o tři branky. Posléze ale postupně dotahovali a nakonec ve třetí třetině zásluhou obránce Hamiltona srovnali. V prodloužení se zadařilo mladičkému obránci Hughesovi, který vstřelil svůj první gól v NHL.

Branky a nahrávky

5. Snively (Milano), 6. Sandin (Bäckström, Ovečkin), 11. Cr. Smith, 22. Wilson (Jensen, D. Strome) – 18. Haula (Šarangovič, L. Hughes), 39. Wood (Tatar, Mercer), 44. Haula (Bratt, J. Hughes), 53. Hamilton (Severson, J. Boqvist), 65. L. Hughes (J. Hughes, Hischier).

Statistiky

Střely na bránu: 31 – 34 | Přesilová hra: 0/1 – 1/2 | Trestné minuty: 11 – 11

Kdo se postavil do brankoviště?

Darcy Kuemper (WSH) – 29 zákroků, 5 OG, úspěšnost 85,3 %, odchytal 64:33

Mackenzie Blackwood (NJD) – 7 zákroků, 4 OG, úspěšnost 63,6 %, odchytal 21:05

Akira Schmid (NJD) – 20 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 43:22



Československá stopa v utkání

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, +1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 23:42

Tomáš Tatar (NJD) – 0+1, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 16:13

Tři hvězdy utkání

1. Luke Hughes (NJD) 1+1

2. Erik Haula (NJD) 2+0

3. Craig Smith (WSH) 1+0

BUFFALO SABRES - OTTAWA SENATORS

4:3 pp. (0:0, 2:3, 1:0 - 1:0)

Mittelstadt zařídil výhru

Buffalo na domácím ledě dokázalo porazit v prodloužení Ottawu. Zápas to byl dlouho naprosto vyrovnaný, a proto nebylo překvapením, že jej rozhodla nastavená hrací doba. V té se připomněl Casey Mittelstadt, jenž se prosadil počtrnácté v ročníku.

Branky a nahrávky

21. Jokiharju (Mittelstadt, J. Skinner), 23. V. Olofsson (Okposo, Girgensons), 44. Ta. Thompson (J. Skinner, Tuch), 62. Mittelstadt (Dahlin, J. Skinner) – 25. Stützle (Sanderson, Batherson), 27. Gambrell (Sokolov), 33. Giroux (B. Tkachuk, Stützle).

Statistiky

Střely na bránu: 36 – 33 | Přesilová hra: 1/4 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Craig Anderson (BUF) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 61:18

Mads Sögaard (OTT) – 32 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 61:18



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Craig Anderson (BUF) 30 zákroků

2. Casey Mittelstadt (BUF) 1+1

3. Tage Thompson (BUF) 1+0

COLUMBUS BLUE JACKETS - PITTSBURGH PENGUINS

3:2 pp. (0:1, 1:0, 1:1 - 1:0)

Svozil poprvé bodoval

Do posledního utkání šel Pittsburgh s vědomím toho, že po několika letech bude chybět v bojích o Stanley Cup. Tučňáci nakonec značně omlazenému Columbusu podlehli 2:3 po prodloužení, když rozdílovou branku vstřelil Gaudreau. Poprvé v NHL bodoval český obránce Stanislav Svozil hned při své premiéře.

Branky a nahrávky

23. Peeke (McKown), 57. Bemström (Pyyhtiä, Svozil), 61. J. Gaudreau (A. Boqvist, Kuraly) – 5. Letang (Crosby, Rakell), 44. Guentzel (Letang, Crosby).

Statistiky

Střely na bránu: 34 – 36 | Přesilová hra: 1/4 – 2/2 | Trestné minuty: 4 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Michael Hutchinson (CBJ) – 34 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 60:52

Tristan Jarry (PIT) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 61:00



Československá stopa v utkání

Stanislav Svozil (CBJ) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 19:13

Samuel Kňažko (CBJ) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 9:35

Tři hvězdy utkání

1. Michael Hutchinson (CBJ) 34 zákroků

2. Johnny Gaudreau (CBJ) 1+0

3. Emil Bemström (CBJ) 1+0

NEW YORK RANGERS - TORONTO MAPLE LEAFS

2:3 (0:0, 1:0, 1:3)

Toronto zvládlo třetí třetinu

Souboj dvou celků, které v play-off budou chtít za každou cenu uspět, ovládli hosté z Toronta. Ačkoliv to nevypadalo, že by v New Yorku měli brát body, rozhodnutí nakonec přišlo ve třetí třetině, ve které kanadskému mužstvu pomohly trefy Liljegrena, Nylandera a Acciariho.

Branky a nahrávky

22. Kakko (Trocheck), 47. Panarin (Fox, Zibanejad) – 44. Liljegren (Kämpf, McCabe), 48. W. Nylander (O'Reilly), 53. Acciari.

Statistiky

Střely na bránu: 24 – 21 | Přesilová hra: 1/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Jaroslav Halák (NYR) – 18 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 56:44

Joseph Woll (TOR) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Jaroslav Halák (NYR) – 18 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 56:44

Filip Chytil (NYR) – 0+0, -3 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:52

David Kämpf (TOR) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:34

Tři hvězdy utkání

1. Noel Acciari (TOR) 1+0

2. William Nylander (TOR) 1+0

3. Artěmij Panarin (NYR) 1+0

NASHVILLE PREDATORS - MINNESOTA WILD

4:3 pp. (2:1, 0:1, 1:1 - 1:0)

Pärssinen rozhodl prodloužení

Nashville se sice oproti Minnesotě do play-off nedostal, svůj předposlední zápas sezony ale vyhrál. Divočina byla o pár střeleckých pokusů méně aktivní a prodloužení nakonec nezvládla. Rozdílovou branku vstřelil Pärssinen.

Branky a nahrávky

9. Jankowski (Barrie, McCarron), 17. Sherwood (Novak, Evangelista), 55. Trenin (Pärssinen, Sissons), 63. Pärssinen (McDonagh, Glass) – 15. F. Gaudreau (Merrill, Nyquist), 31. F. Gaudreau (M. Foligno, Nyquist), 55. Petan (Sa. Walker, Giroux).

Statistiky

Střely na bránu: 31 – 24 | Přesilová hra: 0/3 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Juuse Saros (NSH) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 62:44

Filip Gustavsson (MNS) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 62:44



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Juuso Pärssinen (NSH) 1+1

2. Juuse Saros (NSH) 21 zákroků

3. Mark Jankowski (NSH) 1+0

DALLAS STARS - ST. LOUIS BLUES

1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Rozhodla jediná trefa

Duel mezi Dallasem a St. Louis mnoho hokejové krásy nepobral, vítězům ze strany domácího celku stačila jediná branka, o kterou se ve 44. minutě postaral útočník Johnston.

Branky a nahrávky

44. W. Johnston (Dadonov, Ja. Benn).

Statistiky

Střely na bránu: 34 – 25 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Oettinger (DAL) – 25 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00

Jordan Binnigton (STL) – 33 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 57:55



Československá stopa v utkání

Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:07

Jakub Vrána (STL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:24

Tři hvězdy utkání

1. Jake Oettinger (DAL) 25 zákroků

2. Wyatt Johnston (DAL) 1+0

3. Jordan Binnigton (STL) 33 zákroků

COLORADO AVALANCHE - WINNIPEG JETS

4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Sedmý bodový zisk v řadě

Úřadující šampion z Colorada nabral před play-off velice dobrou formu. Doma proti Winnipegu dokázal získat minimálně bod v sedmém duelu za sebou. Rozhodovala ale až poslední dvacetiminutovka, ve které se trefili Rodrigues a Lehkonen.

Branky a nahrávky

14. Malgin (Eller, Newhook), 37. Rantanen (Rodrigues, D. Toews), 44. Rodrigues (Lehkonen, B. Hunt), 59. Lehkonen (Byram, Eller) – 23. Jonsson Fjällby (Pionk, Dillon), 35. Stenlund (M. Barron).

Statistiky

Střely na bránu: 25 – 20 | Přesilová hra: 1/3 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Alexandar Georgijev (COL) – 18 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 60:00

David Rittich (WPG) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 59:32



Československá stopa v utkání

David Rittich (WPG) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 59:32

Tři hvězdy utkání

1. Evan Rodrigues (COL) 1+1

2. Mikko Rantanen (COL) 1+0

3. Kevin Stenlund (WPG) 1+0

CHICAGO BLACKHAWKS - PHILADELPHIA FLYERS

4:5 pp. (2:2, 1:2, 1:0 - 0:1)

Druhá výhra v prodloužení za sebou

Letci z Philadelphie zvládli druhé prodloužení v řadě lépe, a tak si na konci sezony alespoň zlepšili chuť. Tentokrát vyhráli na ledě Chicaga. Svou šestou branku v ročníku vstřelil obránce Ivan Provorov, který tedy dva body přisoudil na stranu hostů.

Branky a nahrávky

8. Khaira (Murphy, Kaiser), 10. A. Bjork (Athanasiou, Mitchell), 28. J. Toews (Athanasiou, S. Jones), 58. Athanasiou (T. Johnson) – 1. Konecny (Frost), 7. Konecny (Frost), 21. Tippett, 25. N. Cates (Konecny, Tippett), 64. Provorov (Konecny, Sanheim).

Statistiky

Střely na bránu: 38 – 36 | Přesilová hra: 1/1 – 1/1 | Trestné minuty: 2 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Alex Stalock (CHI) – 31 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,1 %, odchytal 62:28

Felix Sandström (PHI) – 34 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,5 %, odchytal 63:09



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Travis Konecny (PHI) 2+2

2. Morgan Frost (PHI) 0+2

3. Owen Tippett (PHI) 1+1

EDMONTON OILERS - SAN JOSE SHARKS

5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Olejáři bez potíží vyhráli

Edmonton se velice dobře naladil na vyřazovací část, doma si poradil poměrem 5:2 se San Jose. Ve třetí třetině si utkání už jen hlídal, navíc v 56. minutě zpečetil konečný stav Evander Kane.

Branky a nahrávky

5. Janmark (Ekholm, S. Skinner), 7. Draisaitl (Nugent-Hopkins, McDavid), 26. Bouchard (Draisaitl, Yamamoto), 35. Janmark (Ryan), 56. E. Kane (Draisaitl, Ceci) – 10. Gregor (Bordeleau, Lorentz), 39. Lorentz (Hertl, E. Karlsson).

Statistiky

Střely na bránu: 36 – 29 | Přesilová hra: 1/3 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Stuart Skinner (EDM) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 58:57

James Reimer (SJS) – 31 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,1 %, odchytal 59:27



Československá stopa v utkání

Radim Šimek (SJS) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:35

Tomáš Hertl (SJS) – 0+1, -2 účast, 5 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 20:46

Tři hvězdy utkání

1. Mattias Janmark (EDM) 2+0

2. Leon Draisaitl (EDM) 1+2

3. Derek Ryan (EDM) 0+1

SEATTLE KRAKEN - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Rytíři vyhráli Západní konferenci

Hokejisté Vegas se nakonec radují z prvenství v Západní konferenci, celkově posbírali 111 bodů a na druhý Edmonton měli náskok dvou bodů. V Seattlu odehráli velice těžké utkání, které však zvládli poměrem 3:1. Rozdílovou branku vstřelil ve 33. minutě bek Martinez.

Branky a nahrávky

17. Schwartz (Wennberg, Geekie) – 10. R. Smith, 33. Martinez (Barbašev, Eichel), 60. Stephenson.

Statistiky

Střely na bránu: 31 – 19 | Přesilová hra: 0/4 – 0/2 | Trestné minuty: 8 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Philipp Grubauer (SEA) – 16 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 58:39

Laurent Brossoit (VEG) – 30 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,8 %, odchytal 59:35



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Laurent Brossoit (VEG) 30 zákroků

2. Jaden Schwartz (SEA) 1+0

3. Philipp Grubauer (SEA) 16 zákroků

ANAHEIM DUCKS - LOS ANGELES KINGS

3:5 (1:1, 0:2, 2:2)

Výhra pro Krále

Hokejisté Los Angeles dokázali v závěru základní části vydolovat dva body a dobře se tak naladili na play-off. Pod jejich výhru v poměru 5:3 se podepsal nejvíce Adrian Kempe, který ke třem brankám přidal asistenci.

Branky a nahrávky

3. Terry (Fowler), 42. Max Jones (Shattenkirk, Strome), 55. Zegras (Henrique, Terry) – 17. Kopitar (Kempe, M. Roy), 31. Kempe (Doughty, Arvidsson), 32. Moore (Arvidsson), 48. Kempe (Doughty, Arvidsson), 59. Kempe (M. Roy, Kopitar).

Statistiky

Střely na bránu: 24 – 36 | Přesilová hra: 0/2 – 2/8 | Trestné minuty: 50 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

John Gibson (ANA) – 31 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,6 %, odchytal 59:35

Joonas Korpisalo (LAK) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 59:43



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Adrian Kempe (LAK) 3+1

2. Troy Terry (ANA) 1+1

3. Viktor Arvidsson (LAK) 0+3

ARIZONA COYOTES - VANCOUVER CANUCKS

4:5 pp. (2:4, 1:0, 1:0 - 0:1)

Hattrick Garlanda

Vancouver dokázal zvládnout utkání na ledě Arizony. Dlouho to vypadalo na pohodový zápas, poněvadž Kosatky po první části vedly 4:2, jenže pak přišly dva údery Coyotes. Zápas ukončil v prodloužení perfektně hrající Conor Garland, jenž se dočkal hattricku.

Branky a nahrávky

6. O'Brien (Kesselring, McBain), 20. Boyd (Keller, Schmaltz), 30. O'Brien (Kesselring), 57. Schmaltz (Söderström, Maccelli) – 4. E. Pettersson (Q. Hughes, Burroughs), 9. Garland (Beauvillier, Kuzmenko), 13. J. Miller (Q. Hughes, Di Giuseppe), 15. Garland (Burroughs, Kuzmenko), 62. Garland (J. Miller, Q. Hughes).

Statistiky

Střely na bránu: 28– 24 | Přesilová hra: 0/3 – 2/4 | Trestné minuty: 15 – 13

Kdo se postavil do brankoviště?

Karel Vejmelka (ARI) – 19 zákroků, 5 OG, úspěšnost 79,2 %, odchytal 61:03

Collin Delia (VAN) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 61:19



Československá stopa v utkání

Jan Jeník (ARI) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 7:50

Miloš Kelemen (ARI) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 7:35

Tři hvězdy utkání

1. Conor Garland (VAN) 3+0

2. Liam O´Brien (ARI) 2+0

3. Clayton Keller (ARI) 0+1

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+