Tápající Canucks se probrali. I díky akci „o nás bez nás“

V poslední době to Vancouveru tolik nešlo. Vyhrával, ale mnohdy velmi těsně. A hlavně od 13. března neporazili ve vzájemném souboji tým, který byl na postupových příčkách do play off. To se ale změnil, a to i díky svérázné akci J. T. Millera.

Od 13. března to opravdu nebylo dobré. Výhry proti Arizoně, Montrealu nebo Buffalu sice potěší, ale alarmující bylo srovnání s týmy, co chtějí do play off. S Avalanche, Capitals, Kings, Stars a Golden Knights to byly prohry.

S posledním jmenovaným týmem však Canucks v noci na úterý vyhráli. Možná i díky vtipné akci, kterou dala kabina dohromady.

Conor Garland v tomto zápase slavil start v NHL číslo 400. Atmosféra sice nebyla nejlepší, Vancouver prohrál čtyři ze šesti posledních utkání, i tak se ale šatna v čele s J. T. Millerem rozhodla, že situaci odlehčí. Nechaly se vyrobit trička s potiskem, který oznamoval Garlandovo jubileum.

Byl to vlastně jeho nápad. Řekl o tom Millerovi, což neměl dělat.

"Během pěti minut, co mi ten nápad řekl, jsem už mluvil s kustody o tom, že trička vyrobíme," řekl Miller. "Byl to jeho nápad udělat to pro někoho jiného a můj nápad udělat to pro něj. Přišel jako jeden z posledních na ranní rozbruslení, a když vešel do místnosti, bylo tam 18 kluků v těch tričkách. Bylo to perfektní!“

"Ukradl mi můj vtip," usmíval se pak Garland.

Kdyby zápas nevyšel vítězně, asi by Canucks byli terčem posměchu. Nicméně výhra 4:3 se počítá a Garland po zápase přiznal, že takový žertík byl přesně to, co Canucks potřebovali.

"Kéž bych na něm nebyl já," dodal v nadsázce. "Ale je příjemné přijít a ráno se zasmát. Čekal nás důležitý zápas a vy se tím zbavíte stresu. Sezona je dlouhá. A když jste v těžkém období, tak se vám něco takového hodí.“

Canucks, kteří vedou Pacifickou divizi už tři měsíce, se díky tomuto vítězství dostali o pět bodů před Edmonton. A právě vzájemný souboj je naplánován na víkend.

