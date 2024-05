Tarasenko? Měl Jezdcům pomoct ke Stanley Cupu, teď jim vystavuje stopku

Loni přišel na Manhattan jako velkolepá posila pro play-off, spolu s Patrickem Kanem měli dodat Blueshirts kumšt, zkušenosti i know how, jak se vyhrává stříbrný pohár. Jenže ani Vladimir Tarasenko nezabránil šokujícímu vyřazení v první rundě od dravějších rivalů: Ďáblů z New Jersey. Letos je ruské křídlo svému druhému prstenu blíž, Rangers ovšem z toho radost nemají.

Vědělo se, že Tarasenko přišel do Velkého jablka jako žoldák.

Na výpomoc pro jedny vyřazovací boje. GM Chris Drury Tarasenka nezahrnoval do svých plánů pro budoucnost. A po brzkém vyřazení skutečně nechal “Vladyho”, který zažil ty nejlepší roky u Bluesmanů ze St. Louis, jít o dům dál.

Tarasenko, jak už to je u jeho krajanů zvykem, pak měl nerealistické představy a dlouho vybíral z nabídek. Až přebral a musel se spokojit s ročním kontraktem na 5 milionů dolarů od Ottawy.

Učinil tak na radu svého agenta. S tím, že třeba bude za rok situace růžovější.

Senátoři měli ambice, zručný machr se jim hodil. Jenže perspektivní, leč stále nevycizelovaný kádr opět často prohrával, a tak se Tarasenko brzy stal zbytným.

Generální manažer Steve Staios ho za dvě draftové volby (jednu podmínečnou) 6. března poslal od jednoho syna Keitha Tkachuka k druhému. Od Bradyho k Mattovi. K Panterům. “Jsem s protihodnotou spokojený. Z Vladyho by byl volný hráč, odešel by za nic,” povídal.

Tarasenkovi se trejd zamlouval, už z prostého důvodu, že na Floridě má dům.

Zapadl solidně, do konce základní části zmákl 14 bodů v 19 zápasech. A plnil to, co si od něj Staiosův protějšek Bill Zito sliboval. “Je to technicky skvěle vybavený, zkušený a produktivní hráč. Dává nám další dynamickou variantu pro naši ofenzívu.”

V play-off to, co se týče bodů, od Tarasenka zatím tak slavné není (2+3), to ovšem neznamená, že by Cats nijak nepomáhal.

Třeba v pátém finále Východní konference zaclonil výhled Igoru Šesťorkinovi, což nejspíš rozhodlo o tom, že puk z hole Antona Lundella skončil v síti.

Šlo o důležitý gól. Veledůležitý. Rozhodl pátou partii, jejíž vítěz v 80 procentech případů ovládne i celou sérii.

Jak vůbec Tarasenko prožívá fakt, že pouhý rok poté, co s Chrisem Kreiderem, Jacobem Troubou a spol. zápolil v bitvách o Stanley Cupu, stojí na druhé straně barikády? “Snažím se na to nemyslet. Ale potkal jsem v New Yorku spoustu skvělých lidí, našel nové přátele...,” odvětil dvaatřicetiletý forvard.

V současném klubu si ho považují, kouči Paulu Mauricovi se nejvíc zamlouvá zaujetí, jaké pro hru má.

“Nevěděl jsem, že hokej miluje až tak moc. Dovede si povídat o hře jako takové hodiny, klidně rozebírá se Sašou Barkovem nebo Samem Reinhartem různé akce a detaily celý zápas.”

Možná i to je důvod, proč je Barkov a jeho skvadra poslední krok od návratu do finále Stanley Cupu. Jak nás historie opakovaně poučila, bývá nejtěžší.

