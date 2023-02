Někteří fanoušci už to odpískali. Je po sezoně. St. Louis se sice nechce vzdát, ale karty jsou rozdány poměrně jasně. Na play off to nevypadá, a tak by měla přijít výprodej. Jedním z nejblyštivějších jmen je pak Vladimir Tarasenko.

Ruský útočník už jednou nohou z organizace Blues byl. Není to tak dávno, co požádal o výměnu. Ta však neklapla, a tak Rus pokračuje v týmu až do teď.

Jednatřicetiletý borec je ale v posledním roce své smlouvy, kterou podepsal v roce 2015. Stále jde o výborného útočníka, což dokazují i čísla z této sezony. 29 bodů v 39 utkáních rozhodně není bilance k zahození.

Dá se tak předpokládat, že by se mohl najít zájemce o jeho služby. A Blues by asi nebyli proti. V létě by za něj totiž nedostali nic. Samozřejmě v případě, že by se Tarasenko rozhodl odejít.

„Soustředím se jen na zápasy,“ řekl ale k tomuto tématu médiím. „Nechci mrhat mým časem a energií, jsou to totiž věci, které neovlivním. Já k tomu moc co říct nemám, možná se radši zeptejte generálního manažera.“

Doug Armstrong, šéf Blues, to asi naplno neřekne, nicméně jeho tým prohrál pět zápasů v řadě a pozice pro play off se pořádně vzdalují. St. Louis navíc hraje ve velmi těžké divizi. Naděje ale stále je. A právě ta Tarasenka pohání.

„Sezona zatím nejde tak, jak jsme chtěli, to asi všichni víme. Ale pořád máme trochu času,“ dodal. „V kabině máme naději.“

Není se co divit. Jestli existuje v NHL nějaký tým, který ví, že nemá smysl se vzdávat, je to právě St. Louis. Řeč je pochopitelně o magickém ročníku 2018/19, ve kterém Blues vyskočili z posledního místa na vrchol.

„Přesně to dává příklad, jak se věci můžou změnit, když jsou všichni na stejné lodi,“ pokračoval. „My, co jsme to zažili, to máme jako inspiraci a naději, že se to může zopakovat.“

