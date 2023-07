Tarasenko vyhodil agenta, podpis s Carolinou padá! Co stojí za šokujícím zvratem?

O tom, že angažmá Vladimira Tarasenka u Hurikánů je hotová věc, psal i věhlasný list The Athletic. Zdálo se to jako tutovka, jenže všechno je jinak. Hvězdný forvard podruhé od roku 2019 mění své zastoupení. Poté, co se v minulost rozloučil s bývalým gólmanem MIkem Liutem, dal ve středu vale také Paulu Theofanousovi. A vsadil na patrně nejrespektovanější agenty v hokejové branži: Pata Brissona s JP Barrym.

Proč krachl již zdánlivě dohodnutý přesun do Caroliny?

Tarasenka patrně nepotěšila nabízená smlouva. V situaci, kdy třeba krajan Dmitrij Orlov podepsal kontrakt s platem k osmi milionů dolarů, nabízely kluby šampionovi z roku 2019 pět až šest milionů.

Proč? Nikdo nemá prostoru pod platovým stropem na rozdávání. "Trh je letos složitý," uznává Barry.

Druhým důvodem, proč se Tarasenko rozhodl pro překvapivé řešení, tedy bleskovou výměnu agentů. je fakt, že Hurikáni nebyli jeho první volbou. Ze všeho nejvíc si přál podle známého novináře Larryho Brookse zůstat na Manhattanu.

Jenže Rangers si jednoduše nemohou dovolit rodáka z Jaroslavle podepsat.

"Nejspíš byl z uvedených příčin dost frustrovaný," objasňuje Andy Strickland, který dlouhodobě pokrývá svými texty dění u Bluesmanů, Tarasenkovu motivaci opět vyměnit své zastoupení.

Brisson s Barrym to nebudou mít s hledáním nabídky, co bude podle Rusova gusta, jednoduché, nicméně výhodou zájem vícero klubů.

"Jen z povídání s Vladem víme, že jednal se čtyřmi, pěti," říká Barry. "My ale začneme od nuly. Je to nejlepší hráč na trhu, zavoláme každému GM v NHL, uděláme si vlastní obrázek o situaci."

Co bude výsledkem? "Třeba bude nejvýhodnější podepsat roční smlouvu a za rok se na trh vrátit. Letos je totiž poprvé opravdu pomalý, klubům chybí manévrovací prostor, je to dost specifické prostředí."

Tarasenko prožil většinu zámořské kariéry v St. Louis, za 11 sezon tam nastřádal 553 bodů. Letos na jaře na vlastní žádost odešel do New Yorku, u Blueshirts zvládl za 31 zápasů 21 bodů. Další čtyři (3+1) přidal v play-off.

Share on Google+