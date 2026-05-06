Táta na střídačce, syn na ledě! Novotného předcházel Malhotra, má překročit rodinný stín

27. června 17:45Tomáš Zatloukal
Víte, že byl Manny Malhotra kdysi celkovou sedmičkou draftu? V roce 1998 ho předčilo jen šest borců, v čele s Vincentem Lecavalierem. Jeho potomek Caleb šel v pátek na řadu dokonce jako trojka, nikoliv úplně překvapivě - patřil k nejslibnějším borcům pro letošní volenku hokejových talentů. A panuje přesvědčení, že na rozdíl od otce, který bude u vancouverských Canucks jeho trenérem, velká očekávání bez zbytku naplní.
Malhotra senior měl slušnou kariéru, ne že ne.
Odehrál téměř tisícovku mačů v NHL, vydobyl si pověst poctivého univerzála. Ale asi i sám doufal, že bude vyhrávat jiné trofeje než Calder Cup nebo Spenglerův pohár a že jeho maximum v nejvyhlášenější ze zámořských profilig bude vyšší než 35 bodů.
Malhotra junior (pokud vás upoutalo prazvláštní příjmení, tak vězte, že je indického původu) mírnou skepsi, že ho potká stejný osud, tedy, že zůstane svému potenciálu přece jen cosi dlužen, rozmetal podle nejmenovaného skauta jednoho z klubů NHL během play-off OHL.
Zastavil se na 26 bodech! "Ve vyřazovacích bojích byl Caleb jako dynamit, herně explodoval. Pokud tu byly obavy, že napodobí Mannyho a jeho produktivita nebude v NHL dobrá, tak teď už si myslím, že to není téma," řekl pro The Athletic.
V čem se ovšem zcela jistě potatil a to je mu jednoznačně ku prospěchu, je jeho pracovní morálka. Je to dříč, vůdčí typ, týmový plejer. "Ač má skvělý přehled o hře, rychlost i fyzické parametry, právě jeho charakter je jeho největším plusem. Jednou by v NHL mohl dělat kapitána. Září ve velkých zápasech," míní již citovaný skaut.
Onou explozí bylo 26 bodů v 15 utkáních, od nováčka v prestižní juniorce skvostný počin. Právě toto představení ho v některých žebříčcích katapultovalo až na druhý flek.
Nakonec se na něj dostalo jako na třetího, když mu velkou důvěru projevil Vancouver. Canucks draftovali takhle vysoko poprvé od časů, kdy brali na přelomu milénia bratry Sediny. Rok poté, co Manyy zamířil k NY Rangers. Mimochodem, slavná dvojčata si s ním později u "Kosatek" zahrála.
Vancouver má pro rodinné vazby pochopení, sází na ně rád. Ale Caleba bral s přesvědčením, že na něj ukáže pouze v případě, že půjde o nejlepšího dostupného hráče. Stalo se.
Manny, zelenáč mezi hlavními kouči NHL, s tím, že se sejdou na jedné adrese nemá potíž. Nenechá se tím svázat, je psychicky odolný. A že by "synátora" protežoval?
To řekne jen někdo, kdo holohlavého čtyřicátníka nezná. Má pověst férového chlapa. Nejen Caleb, ale třeba také Adam Novotný, kterého si Canucks rovněž zajistili v úvodní rundě, by měl profitovat z další silné stránky nového šéfa vancouverské střídačky - vyniká v práci s mladými hráči.
Caleb se každopádně (nejen) za Mannym těší. Popisuje se následovně: "Základ, na kterém stavím, je, že jsem opravdu zodpovědně hrajícím centrem. A když hraju svůj nejlepší hokej, tak podle mého patřím mezi elitu a svedu na ledě cokoliv - skórovat, bodovat i bránit. Snažím se hrát jako Saša Barkov," říká autor 84 bodů za Brantford Bulldogs.
Povede se mu slavného Fina na top úrovni alespoň vzdáleně evokovat?
A překoná rodinná maxima? Pozici má slibnou. Na soupisce nepanuje enormní konkurence, měl by patřit k základním kamenům. Navrch bude mít k ruce šikovné kumpány z nastupující generace, zručné vrstevníky. Třeba Nora Niklase Aarama-Olsena nebo Novotného, který se může vedle Malhotry postavit jak na levé, tak na pravé křídlo.
Nová éra Canucks právě začíná, Britskou Kolumbií po hořkých letech začíná tepat (opatrný) optimismus.