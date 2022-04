Keith Tkachuk patřil ve své době k nejlepším útočníkům ligy. Jeho bodovým maximem v jedné sezoně je 98 bodů. Není to dávno, co ho jeho nejstarší syn Matthew dorovnal a následně i překonal. Nyní mu stačí bod k tomu, aby dosáhl na magickou stovku.

„Podívejte na jeho minuty na trestné!“ usmál se Keith Tkachuk, jenž ve své nejproduktivnější sezoně strávil 156 minut na trestné lavici, což je skoro osm třetin! „Měl jsem tam být míň. Teď bych měl víc bodů.“

Říká to samozřejmě s velkou nadsázkou, ve skutečnosti je totiž nadšený, že se jeho synové prosazují a nyní i překonávají. Navíc to mohl vidět na své oči, jeho manželka ho totiž přesvědčila, aby se do Nashvillu, kde Matthew jednou asistoval, podívali. „Donutila mě, nebylo to v plánu,“ smál se Keith.

Příležitost k dosažení stovky bude mít dnes v noci. Do Calgary přijede Dallas. A i když se kouč Sutter vyjádřil, že se mu nelíbí fakt, že pozornost je upírána na jednotlivce, a ne na tým, je jasné, že fanoušci Tkachuka budou hnát.

„Bylo by to super. Není to něco, co by dokázal úplně každý,“ dodal Matthew.

Ten se do NHL zapojil v ročníku 2016/17. Už od té doby ukazuje, že do ligy právem patří a čtvrtým rokem také nosí áčko na dresu.

„Od té doby, co přišel, vyčnívá,“ řekl generální manažer Brad Treliving. „Díky svým dovednostem a způsobu hry, jakým hraje, je to jedinečný hráč. Je to výjimečný hráč, který prožívá výjimečný rok.“

Jeho bodové maximum, které do letošní sezony činilo 77 bodů, je dávno zapomenuto.

„Viděli jste jeho reakci, když Johnny Gaudreau získal stý bod. Měl z něj obrovskou radost. I to hovoří o jeho charakteru, je rozeným lídrem,“ pochvaloval si roli svého syna Keith.

