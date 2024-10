Tatar, Nemec a evropská lajna: Cože? Užíval si to i Ondrík

Jágr vhodil buly, Eliáš četl sestavu. Tradiční celek New Jersey Devils si užil první českou jízdu 4:1, o nadšení z Prahy se podělili i slovenští borci Tomáš Tatar a Šimon Nemec.

Přitom krátce před začátkem pocítili příjmený šok: Na led jako první naskočí čistě evropská formace, užijte si to, chlapi!

„Když jsem to slyšel v šatně, jen jsem se takhle podíval: „Cože?“ Super, pro nás velký zážitek a taky hned v prvním střídání jsme měli šanci,“ vyprávěl nadšeně mladý bek Nemec, jeden z největších talentů slovenského hokeje.

Jeho úvodní sezona v NHL nebyla vůbec špatná, teď načal druhou. Mezi dospělými ale dvacetiletý bruslař působí už pátým rokem. „Lidé sem přijeli z celé Evropy, tak je to zase trochu něco jiného, než když máte vaše domácí fanoušky. Ale atmosféra byla super, lidé se bavili,“ pochvaloval si Nemec.

Byl vděčný hlavně za možnost pozvat rodiče, z Liptovského Mikuláše rezervoval minimálně jedno kupé. „Buffalo má svoji kvalitu, my jsme ale ukázali, že jsme se od loňského roku zase zlepšili,“ popsal svůj dojem z vítězství.

Po zranění se navíc cítí fit a rád by navázal na výkony z Ostravy, kde na MS zapsal sedm bodů. Po olympijské kvalifikaci už se lépe cítí i momentálně největší osobnost slovenského hokeje Tomáš Tatar.

„Předvedli jsme skvělý výkon, určitě zatím nejlepší v nové sezoně. Kontrolovali jsme zápas, ale naše fauly byly s otazníkem – museli jsme dost bránit, oslabení nám sebrala síly. Ale zvládli jsme to dobře,“ řekl navrátilec Jersey.

Předloni bral nedaleko New Yorku 48 bodů. Co letos?

„Zdálo se mi to parádní, je cítit souhra, kterou máme s Nicem Hischierem. Naše formace byla velmi aktivní, dostali jsme se do šancí. I ve vlastní třetině jsme to zvládli s přehledem, hodně si rozumíme a dobře se doplňujeme.“

„Ale je to dost rychlé a herní reakce musí být velmi pohotové,“ prozradil novinářům největší výzvu, kterou hokejista NHL s každým zápasem podstupuje.

„Pro mě je to obrovská pocta, zahrát si v před českými a slovenskými fanoušky NHL zápas. V zámoří jsem hrál sedmnáct let a tohle je pro mě novinka. Opravdu jsem si to moc užil, sháněl jsem taky spoustu lístků,“ usmál se Tatar.

Evropský nástup ho na začátku hodně potěšil. „Bylo to super! Oznámil nám to Patrik Eliáš v kabině. Nástup na led byl hodně příjemný. Je to hezké i od trenéra, který nám tím ukázal respekt.“

„Taky Ondrík Palát si to užíval, odehrál parádní zápas. Na konci měl tutovku, čeští fanoušci přišli i kvůli němu… Jsme velmi šťastní, že se nám povedlo urvat výhru.“ Mistr světa se však po celém náročném dni s mnoha povinnostmi novinářům omluvil. Ale co kdyby v sobotu naskočili Kulich nebo Rousek za Buffalo?

