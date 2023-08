Tatar stále bez angažmá. Za chvíli by však mohl hrát s Crosbym a Karlssonem

Už je to dlouho. Od začátku otevření trhu s volnými hráči uběhla spousta dní a slovenský útočník Tomáš Tatar je stále bez smlouvy. V zámoří se začalo hojně spekulovat o zájmu Pittsburghu. Sám Tatar to nepotvrdil. Ale ani nevyloučil…

O zájmu Penguins informoval mimo jiné i Rob Rossi z The Athletic. „Pittsburgh o ně má velký zájem,“ píše novinář na svém twitterovém účtu.

Sám Tatar se o zájmu Pittsburghu zmínil v nedávném rozhovoru pro slovenský web šport.sk. „Bylo by pěkné si s Karlssonem nebo Crosbym zahrát, ale nechci to dále rozvíjet. Chci si to nechat pro sebe. Týmů, s kterými jednám, je víc. Doufám, že se to už někam pohne,“ cituje slovenského útočníka zmiňovaný web.

Tatar, který nedávno převzal ocenění pro nejlepšího slovenského hokejistu roku, strávil poslední dvě sezony v New Jersey. Prožil solidní ročníky, ve kterých si zvedl sebevědomí po nešťastném konci v Montrealu.

Dvaatřicetiletý útočník zaznamenal v New Jersey 35 gólů, 43 asistencí a 78 bodů ve 158 zápasech, přičemž druhá sezona se mu povedla o dost víc než ta první. Tatar také obdržel v poprvé v kariéře pár hlasů na Selke Trophy.

V létě mu ale skončila smlouva a v New Jersey nepokračuje. Hovořilo se o tom, že by se hodil třeba Edmontonu, ale nezdá se, že by šel touto cestou. Nicméně stejně jako Karlsson, i Tatar se zmínil, že je ve fázi kariéry, kdy cítí, že by měl být vybíravý ohledně svého působiště ve snaze vyhrát Stanley Cup.

„Snažím se vybrat tým, o kterém si myslím, že bude mít šanci vyhrát pohár,“ nechal se slyšet.

Další věc, kterou Tatar zmínil, byla jeho touha po dvouleté smlouvě. „Chtěl jsem opět minimálně dva roky. I kdyby první rok něco nefungovalo, mohlo by to potom začít být lepší v roce druhém. Tak, jak se to stalo v Devils," vysvětluje. Uznal však, že požadavek na délku pravděpodobně brzdí jednání.

Zmíněný Rossi se také zmínil, že pokud Tatar brzy nezíská smlouvu jinde, mohl by s Penguins podepsat smlouvu na zkoušku s tím, že na jejím konci by mohla přijít roční dohoda, podobně jako to udělal Mike Hoffman se St. Louis Blues v roce 2020.

