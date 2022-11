Tatar: Světový pohár nevysvětlili. Jízda Devils? Radí i Eliáš

(NEWARK, od našich zpravodajů) Je třináctým nejproduktivnějším Slovákem v NHL, v 720 zápasech už nasbíral 419 bodů. Tomáš Tatar je teď ale především tahounem New Jersey Devils, kteří letos jedou na vítězné vlně. I díky Tatarově trefě ze vzduchu překonali klubový rekord v počtu v navazujících výher v základní části.

Jersey se aktuálně daří, proti Edmontonu jste si připsali už třináctou výhru v řadě. Užíváte si šťastné fanoušky, plné tribuny a vítězné oslavy?

Je to výborné, opravdu skvělý pocit. Přicházíme každý den na stadion a cítíme se dobře. Celá kabina žije hokejem a pořád se těšíme na to, co přijde dál. Oproti minulému roku je to takové osvěžující, máme silnou motivaci, abychom se pořád posouvali.

Zvykl jste si na Devils po jednom odehraném ročníku?

Na začátku to bylo celkem těžké, týmu se ani moc nedařilo, takže moje první sezona nebyla bůh ví jaká. Letos je to lepší, trochu se obměnil tým a noví hráči nám přinesli potřebné zkušenosti. Jsme o dost silnější.

Je pravda, že loni měl váš klub bodově nejhorší rok v třicetileté historii. Letos jste ale přivítali dvě české posily a tým šlape.

Ondra je pro nás velkou posilou, hodně mě mrzí, že je právě teď zraněný a doufám, že se brzy vrátí. A Víťa chytá výborně, československá parta se tady rozrostla, takže je super, že tady mám dva parťáky z Česka, se kterými trávím hodně času.

Prošel jste už i Detroitem, Las Vegas a Montrealem. Jaké to je v New Jersey, kdybyste měl porovnat s předchozími štacemi?

Začínal jsem v Detroitu, vždycky to byla moje srdcovka. Měli jsme velmi zkušené mužstvo, které pravidelně postupovalo do play off. Snažím se převést tyto zkušenosti sem do Jersey a zatím jsme na dobré cestě. Samozřejmě je ale teprve začátek sezony, takže je potřeba nadále makat. Doufám, že na přelomu ledna a února budeme bojovat o příčky zaručující play off.

A co se týče života mimo hokej?

New York City máme hodně blízko, což je velká výhoda. Myslím, že je to jedno z nejlepších měst na světě, vždycky si můžete vybrat ze spousty možností, jak využít volný čas. A mám to pár minut lodí nebo půl hodiny metrem.

Vnímáte v klubu odkaz Patrika Eliáše?

Určitě, Patrik je obrovská legenda, s New Jersey vyhrál dva Stanley Cupy. Během kempu tady byl s námi, je to borec, který se zajímá o hokej a chce nám pomáhat. Byli jsme spolu hodně v kontaktu a jsem moc rád, že nám dává rady, které mohou být užitečné. Je v Jersey obrovsky uznávaný.

Pomáhal vám i během loňské sezony po vašem příchodu z Montrealu?

Ano, zašli jsme spolu na večeři, řekl mi, kde se co nachází, dal mi tipy na nějaké restaurace… Hodně mi ten přesun usnadnil.

Teď hrajete na křídle prvního útoku, tým na vás spoléhá. Vyhovuje vám taková role?

Užívám si to, s Nicem Hischierem jsme si celkem sedli. A když se vyhrává, je to paráda. Hokej je teď v New Jersey velká zábava.

Ve zkoušce proti McDavidovi jste obstáli, kromě asistence v přesilovce jste ho k ničemu nepustili.

Vyhráli jsme sice 5:2, ale bylo vidět, jak špičkový je to hokejista – velmi jedinečný. Jeho rychlost, technika a hokejový přehled… To je úžasné. McDavid je generační hráč.

Teoreticky jste se mohli potkat i na Světovém poháru, který se ale odkládá na neurčito. Mrzí to?

Ještě jsme si s NHLPA nevysvětlili, jaký byl důvod. Původní zprávy zněly, že se Světový pohár uskuteční, nevím, co se teď změnilo. Je to každopádně hodně zajímavý formát pro fanoušky, pro všechny reprezentace je to obrovský turnaj, i hráči by byli nadšení. Doufám, že se někdy v budoucnu uskuteční. Program hokejové sezony by se tím trochu rozšířil, ale hrát za vlastní zemi na takovém turnaji si každý hráč užívá…

Míří teď slovenský hokej nahoru?

Určitě ano, za poslední dobu jsme udělali obrovský krok. Dali jsme šanci mladým hráčům v národním týmu, a ti se dobře odvděčili. Hráli velmi dobře i na mistrovství světa. Měli jsme šest Slováků na draftu, z toho Slafkovský jednička a Nemec dvojka… A pro příští rok máme další hráče, kteří by mohli být vybraní v prvním kole. Takže hokej na Slovensku opravdu stoupá, což je po těch hubených letech super zpráva. Mám radost, že se mladí kluci dostávají nahoru a roste nám nová generace.

Právě Šimona Nemce si vybralo New Jersey, fungoval jste i vy jako jeho průvodce?

Určitě, jediná smůla byla, že jsme se Šimonem byli rozdělení a během kempu jsme hráli v jiných týmech. Ale když byla možnost, trávili jsme spolu volný čas. Snažil jsem se mu poradit, představit mu město, ukázat některá důležitá místa. Pozval jsem ho i k nám domů. Chtěl jsem mu pomoct, aby se tu cítil dobře.

Funguje v NHL spolupráce mezi krajánky? Vídáte se s Čechy a Slováky i z ostatních týmů?

Ano, samozřejmě známosti, kontakty a přátelství zůstanou na věky, takže myslím, že je to super, když se můžeme občas vidět. Speciálně, když proti sobě hrajeme. Zajdeme třeba na večeři…

A co říkáte na jedničku draftu Juraje Slafkovského v Montrealu? Ideální místo pro jeho rozvoj?

Montreal mu momentálně dává šanci, Juraj jim tu důvěru splácí, pravidelně hraje. Mít nálepku jedničky draftu samozřejmě není jednoduché. Ale Juraj si tu pozici zasloužil, hrál výborně na olympiádě i na mistrovství světa. Dokázal se navíc udržet v prvním týmu, takže i v Kanadě něco ukázat musel. Jurajovi moc fandím, je to dobrý kamarád. Snad se mu bude dařit co nejvíce a bude dávat hodně gólů.

