Tatarovo další stěhovaní. Snad jsem našel domov, doufá

Jedním z úkolů, které si generální manažer New Jersey Devils Tom Fitzgerald na přestupové období stanovil, byl příchod zkušeného útočníka do prvních dvou lajn. Povedlo se, do červeného dresu míří Slovák Tomáš Tatar, který už si tak v NHL vyzkouší čtvrtou organizaci. Třicetiletý útočník doufá, že konečně našel domov.

Spojení nový domov si trochu protiřečí s délkou smlouvy, jelikož si obě strany plácly pouze na dva roky. Nikde však není napsáno, že se Tatar nechytí a v Devils nezůstane po zbytek kariéry.

Zároveň to ale dokazuje, jak se mu nově tvořící tým Devils zalíbil. Zkušený útočník měl totiž nabídek více, i přes to si vybral kratší kontrakt.

„Bylo to celkem hektické, nebudu kecat,“ uvedl Tatar v prvním rozhovoru po podpisu. „Mluvil jsem s týmy, řešil jsem všechny možnosti. Potom, co jsem mluvil s generálním manažerem a trenérem, jsem se cítil moc dobře. Jsem moc rád, že jsem našel nový domov v New Jersey.“

Právě osobní rozhovory byly jazýčkem na vahách. Je známo, že Fitzgerald v Jersey tvoří rodinný klub, což Tatara zaujalo. Nejlíp se v jednáních cítil právě s šéfem Devils.

„S Tomem (Fitzgerladem) to bylo nejosobnější,“ přiznal Tatar. „Měl jsem pocit, že se mi otevřel. Vysvětlil mi, proč o mě má zájem a proč si myslí, že dobře zapadnu. Bylo to, jako kdyby se bavili dva kamarádi. S každým dalším rozhovorem to pak bylo ještě lepší. Díky němu bylo to rozhodnutí velice lehké.“

Od třicetiletého borce se čeká, že bude mít na tým okamžitý dopad a že bude patřit ke klíčovým postavám týmu. Měl by také pomoct s produktivitou a střelbou, vždyť v posledních sedmi sezonách vstřelil pokaždé alespoň 19 branek.

Velkým plusem také je, že se Tatar dokáže přizpůsobit jakékoliv roli. „Mým úkolem je taky hrát proti nejlepším útočníkům, které musím bránit. Nezajímá mě, kolik dám gólů. Musíme vyhrát, vždyť je to týmový sport,“ dodal.

Hlavně ale bude lídrem. Je totiž nejstarším útočníkem Devils! „Když jsem to zjistil, trochu jsem se vyděsil,“ řekl s úsměvem. „Tým, který tu je, je nesmírně talentovaný a má velkou budoucnost.“

