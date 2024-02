Tavares míří k soudu. Odmítá, že dluží milióny na daních

Ach ty podpisové bonusy... Podivná praxe, v Torontu zcela běžná, je nyní jádrem sporu s daňovými úředníky. Nesouhlasí s tím, co si myslí Tavaresovi daňoví poradci. Spor o 8 miliónů dolarů končí před soudem.

Jde o podpisový bonus, který John Tavares vyinkasoval před šesti lety, kdy se připojoval k týmu Toronto Maple Leafs. Svět dojal fotkou malého Johna v pyžámku s javorovým listím, na jeho účet ale mezitím v tichosti přistálo 15,3 miliónu dolarů, což byl další silný stimul, proč se rozhodnout zrovna pro Toronto.

Celkem za sezónu 15,9 mega. Kolik hráčů to letos vydělá? O šest let později má takový nebo vyšší roční příjem jen Nathan MacKinnon s 16,5 mil., druhý David Pastrňák vydělá 13 mil. brutto.

Spor se týká bonusu vyplaceného těsně po ukončení smlouvy u Islanders. O Tavarese měly v jeho sedmadvaceti letech zájem snad všechny kluby, na čele s Bostonem, Tampou Bay, San Jose nebo Dallasem. Pochopitelně také Ostrované chtěli svou hvězdu udržet.

Férově musíme dodat, že v Kanadě je vyšší míra zdanění, než by byla třeba v Dallasu. Byť samozřejmě neznáme výši všech nabídek. Obrovský podpisový bonus byl i podle slov právníků rozhodně „základním“ faktorem.

Kanadský daňový úřad - u nás říkáme stejné instituci Finanční správa - tvrdí, že Tavares dluží státu z této doby 8 miliónů dolarů (6,8 mil. daňový nedoplatek + úroky). Tavares argumentuje tím, že bonus mu byl vyplacený v červenci 2018 ještě do newyorské banky a on pak strávil od září do prosince v Kanadě jen 45 dnů. Tyto počty jsou důležité z hlediska určení, kde byl daňovým rezidentem.

„Podpisový bonus byla protihodnota za výjimečně šikovného a vyhledávaného hráče, který pak podepsal na sedm let s Maple Leafs. Nejednalo se o klasický plat nebo jinou odměnu,“ snaží se vykličkovat z daňové pasti hráčovi právníci.

Argumentují, že bonus není klasická mzda. Je vyplácen, i kdyby byl hokejista vyměněn, zranil se nebo byl odeslán na farmu. Dokonce, i kdyby byla vyhlášená výluka. A proto by neměl být zahrnut do daňového základu. Příjem tudíž zdanili 15% americkou sazbou, kanadští úředníci chtějí 38%.

Bez ohledu na současný spor narazil John Tavares v Torontu na opravdovou zlatou žílu. Od roku 2018 vydělal 15,9 + 15,9 + 12 + 9,35 + 7,95 + 7,95 miliónů dolarů. Ve 33 letech se dostal na 103 miliónů hrubého výdělku, z toho 69 mil. mu vyplatilo jen Toronto.

Share on Google+