Tavares nestihne začátek. Zaskočit by mohl Kämpf

Sezona ještě ani nezačala a Toronto hlásí první komplikaci. Jeho kapitán John Tavares se totiž zranil a Maple Leafs rázem vypadl druhý centr. Říká se, že neštěstí jednoho může přinést štěstí druhému. Bude tohle rčení platit i v případě Davida Kämpfa?

Očekává se, že hvězda Maple Leafs bude chybět alespoň tři týdny. Jinými slovy, přijde o tréninkový kemp, zbytek přípravných zápasů i start ostré sezony. Pokud se časová predikce naplní, mohl by přijít o přibližně čtyři utkání.

Zranit se měl v sobotní přípravě proti Ottawě. V pondělí ještě trénoval, ale pak už to nešlo. „Od zápasu ho něco trápilo,“ přikývnul trenér Maple Leafs Sheldon Keefe. „Myslel si, že je to něco menšího, ale pak prošel dalším vyšetřením a zjistilo se, že to je vážnější. Odhadujeme to na minimálně tři týdny."

Maple Leafs tak musí jednat a najít co nejdříve nového druhého centra. O místo bude pořádná tlačenice, zuby si rozhodně brousí Alex Kerfoot či Calle Järnkrok, nicméně ze hry není ani dříč David Kämpf.

Tomu se premiérová sezona v tmavě modrém dresu povedla a byl všeobecně chválen. Pokud by se Keefe a spol. rozhodli, že chtějí mít druhou lajnu o něco zodpovědnější směrem dozadu, byl by Kämpf parádní volbou.

Jasně, do útoku to nikdy nebude žádný ofenzivní démon, který by kanadské body sbíral po hrstech. Vždyť jeho sezonním maximem je jedenáct branek a šestadvacet bodů, nicméně už několikrát ukázal záblesky, které značily, že do útoku vůbec není marný.

Na druhou stranu by jeho defenzivní zodpovědnost a nezpochybnitelná kvalita mohly naplno rozvázat ruce například Williamu Nylanderovi, který by v hlavě nemusel mít sprinty do obrany, ale spíš kličky a góly.

Kämpf má nyní celý tréninkový kemp na to, aby trenéry zaujmul a ukázal, že právě on si zaslouží tuhle velkou šanci. Už by se totiž nemusela opakovat.

