Tavares slevil, aby Leafs mohli růst. Místo trhu zvolil Toronto, podepsal na čtyři roky

John Tavares se mohl za pár dnů stát jedním z nejžádanějších centrů na trhu volných hráčů. Mohl jít za víc peněz, do jiného města, na novou výzvu. Ale nešel. V pátek podepsal čtyřletou smlouvu s Toronto Maple Leafs v celkové hodnotě 18 milionů dolarů, čímž výrazně ulevil platovému stropu a poslal světu jasný signál: všechno, co chci, mám tady.

„Jsem rád, že to máme za sebou. Upřímně, cítím hlavně úlevu. Teď se můžu soustředit jen na přípravu a sezónu,“ řekl Tavares. „Vím, že jsem nechal peníze na stole, ale hraju za tým, který miluju, ve městě, kde jsem vyrostl, a se šancí na Stanley Cup. Co víc bych mohl chtít?“

S průměrným platem 4,38 milionu dolarů ročně Tavares výrazně slevil oproti své předchozí smlouvě, která mu zajišťovala 11 milionů ročně. A co víc, ve struktuře nové smlouvy se objevil i dvoumilionový podpisový bonus, jehož vyplacení bude odloženo až o pět let po vypršení kontraktu, aby se snížila zátěž na rozpočet.

Pro generálního manažera Brada Trelivinga to byla nepochybná výhra. „Bez pochyb vím, že mohl jít jinam a dostat víc. Ale chtěl zůstat. Chtěl, abychom se posunuli dál jako tým. A my mu za to můžeme jen poděkovat,“ uvedl Treliving.

Kdyby Tavares opravdu testoval trh, nebyl by jen nejzkušenější centr v nabídce, ale i nejproduktivnější. V uplynulé sezóně nasbíral 74 bodů v 75 zápasech, 38krát skóroval a znovu potvrdil, že i ve 34 letech je hráčem na úrovni první formace. Místo očekávaných sedmi nebo osmi milionů ročně ale přistoupil na smlouvu, která dává Torontu větší flexibilitu a zároveň mu umožní zůstat doma.

„Nikdy jsem o odchodu neuvažoval,“ přiznal Tavares. „Tohle je můj klub. Moje rodina žije tady. Moje děti vyrůstají tady. A já chci vyhrát tady.“

Tavaresova role se může v příštích letech měnit. Není vyloučeno, že postupně přejde na křídlo nebo do třetí lajny. Ale jeho přístup, pracovní morálka a zápal zůstávají na stejné úrovni jako kdysi. „Pokud jedeme na denní výjezd, vypadá to, že odjíždí na měsíc. Tolik věcí s sebou má. Péče o tělo, regenerace, příprava, to je jeho životní styl,“ přiblížil Treliving.

Snížením cap hitu o 6,5 milionu oproti předchozímu kontraktu Leafs získali nejen finanční prostor, ale hlavně možnost znovu přemýšlet o druhém centru či o posilách do hloubky sestavy. Tavares tak nejen že zůstává, ale zároveň pomáhá otevřít dveře dalším.

