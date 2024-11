Teď by bral Vezinu! Dostál pod palbou fascinuje, dál stíhá i poráží Šesťorkina

Když o vás i po devíti inkasovaných gólech za dva zápasy stejně napíšou, že pokud by se Vezina Trophy, cena pro top gólmana NHL, udělovala v listopadu, tak by nejspíš patřila právě vám, je to dokonalý testament excelentní výkonnosti. Přesně tohle zažil Lukáš Dostál. Autor výroku? Sean O'Leary z The Score. I po dvou statisticky, alespoň na první pohled, slabších večerech zůstává "DostWall" mezi absolutní špičkou kanadsko-americké profiligy. Mezi nejlepšími brankáři hokejové planety. Zrodila se hvězda.

Dostálovu extratřídu lze demonstrovat všelijak.

Třeba pohledem na ta nesledovanější čísla, kdy v úspěšnosti zákroků navzdory brutálně děravé obraně anaheimských Kačerů a záplavě vyložených šancí, kterým čelí, drží druhý flek.

Za Igorem Šesťorkinem, obecně považovaným za maskovaného poloboha, odskočeného od všech ostatních.

V elitní desítce najdete Dostála i podle průměru branek na zápas, byť na něj letělo víc střel než na kohokoliv jiného a čelí jedné kanonádě za druhou.

Nebo se dá vytáhnout fakt, který je oficiálním puncem na Dostálových galapředstaveních. Sezonu odstartoval sérii osmi duelů, po kterých byl pokaždé zvolen jednou ze tří hvězd.

Těžko se hledají slova, co by vystihla výjimečnost tohoto počinu. Z toho se prostě tají dech a když vytáhl redakční kolega Jiří Lacina slova o tom, že Dostál evokuje Dominika Haška v kleci Buffala, bylo to zcela trefné.

Mimochodem, Hašek si u Šavlí vysloužil celkem šest Vezin a také dvě Hartovy trofeje. Zvykejte si, že o Dostálovi se v souvislosti s individuálními poctami bude mluvit. Denně.

A mezi opravdovými znalci i v případě, pokud dojde na - vzhledem k otřesnému hokeji Ducks - nevyhnutelné. Tedy že budou přibývat starty, při kterých bude brněnský rodák dostávat čtyři, pět fíků a ty nejviditelnější metriky budou ztrácet lesk.

Je dobré se totiž podívat za ně. I přes vysoké prohry či spoustu puků v síti totiž Dostál v posledních dvou vystoupeních nepohořel, naopak, bez něj by byla situace daleko tragičtější.

Analytické údaje ukazují, že rozhodně není jedno, kdo si do anaheimské branky stoupne.

A také že Dostál podává jedinečné výkony i na vysoké standardy NHL. V zámořské soutěži vládne podle GSAA, počtu zachráněných gólů, které by průměrný "kasař" na jeho místě pustil.

Jak se krotí superhvězda budoucnosti Connor Bedard:

A je druhý za Šesťorkinem podle GSAx, tedy podle branek, které měl na základě matematických modelů inkasovat, ale zabránil jim.

13,8, tolik jich bylo.

Jen pro kontext, Dostálův náhradník James Reimer má obě hodnoty v mínusu.

Čtyřiadvacetiletá kometa je v popředí také podle mnoha dalších numer, na které kladou důraz experti. Třeba vévodí (na svém postu) NHL podle výher, které svému mančaftu zařídil navíc (více než 3). Velmi uznávaná záležitost.

Pro zajímavost: pokud se budeme bavit o střelách, u kterých je nízké riziko, že skončí v síti, Dostál pustí jednu ze sta. JEDNU ze STA.

Šesťorkin, snad ještě s Connorem Hellebuyckem, má nečekaného konkurenta. Sám se s velikou pravděpodobností brzy stane nejlépe placeným gólmanem v dějinách zámořské soutěže. O parník. Zcela rozpráší dosavadní maximum, které drží Carey Price.

Dostál je proti němu chuďas, ale hrou mu sekunduje, i ho překonává.

Zase potvrzuje, že v Kalifornii nastal čas na předání žezla, že éra Johna Gibsona, dlouholeté a momentálně zraněné opory Kačerů, se kvapem chýlí ke konci. Možná byl ready už dřív, o to rázněji se teď letošní mistr světa prosazuje.

Co na tom, že ho nedávno vycvičil Sidney Crosby v prodloužení? Cenná lekce, souboje s totální elitou posouvají Dostála dál. A on je pilný, vnímavý student hry. Právě díky tomu dokáže v kariéře růst.

Svědomitě naslouchal jako teenager brankářským trenérům, v dorostu, u juniorské repre, i těm ve Finsku.

Věrný tomuto přístupu zůstal i po přechodu za velkou louži, kde s ním u Ducks pracuje "Sudsie", uznávaný machr Sudarshan Maharaj, pocházející z karibského ostrůvku Trinidad.

Pro O´Learyho je Dostál černým koněm v závodě o Vezinu. Má na ni i podle anaheimského kapitána Radka Gudase. A co pro vás?

