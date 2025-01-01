Teď, nebo nikdy? Avízo pro Toronto, Stolarz během sezony jednat nebude

18. září 17:10Tomáš Zatloukal
Uzmul pro sebe post týmové jedničky, stal se snad ještě kvalitnější posilou, než Maple Leafs vůbec doufali. Když byl Anthony Stolarz zdravý, platil za jednoho z nejlepších gólmanů NHL. Kanadský klub ale klidně může za pár měsíců opustit, stále totiž nemá smlouvu na sezonu 2026/27, případně ty následující. Že je čas? Jak se to vezme, během rozehraného ročníku jednat nechce. A úvodní buly se blíží.
Stolarz?
U floridských Panterů všem rázně ukázal, že je ho na vysedávání na střídačce škoda. Šanci mu pak daly Javorové listy a těžko mohly svého rozhodnutí litovat.
Vždyť Stolarz suverénně odsunul Josepha Wolla do pozice náhradníka a úspěšnost zákroků vyšrouboval až téměř k 93 procentům. Nikdo v celé lize nebyl tak dobrý, ani vítěz Veziny a Hartovy trofeje Connor Hellebuyck.
Stolarz by si tak nepochybně zasloužil přidáno. Nešlo o náhodu, skvělá čísla vykazuje už delší dobu.
Otázkou je ovšem, kolik peněz by mu měl nový kontrakt zaručit. Ten současný, dvouletý, který platí už jen pro právě startující sezonu, je skromný. Na 2,5 milionu dolarů ročně.
Prohrává tak i s týmovým kolegou, Woll bere 3,67 "mega".
Nebylo by šokující, kdyby se Stolarz chtěl pohybovat kolem šesti, sedmi milionů dolarů.
V hladině, jak jeho bývalý spoluhráč z časů u anaheimských Kačerů Lukáš Dostál. Český mistr světa z Prahy, který se letos upsal za 6,5 milionu dolarů za sezonu.
V ontarijské metropoli věří, že se se Stolarzem domluví co nejdříve. Do startu ročníku, očekává GM Brad Treliving. A svým způsobem je to deadline pro vyjednávání, protože pak už se nebude chtít hřmotný čahoun nechat vyrušovat od samotné hry.
Pokud si Treliving s klíčovou postavou torontského kádru do té doby neplácne, může to být skutečně malér. Chtěl by snad riskovat, že se se Stolarzem nedohodne ani po příštím play-off a přijde o něj bez náhrady?
Maple Leafs by museli začít zvažovat potenciální trejd, A oslabit na postu, který umí být hranicí mezi úspěchem a neúspěchem ve vyřazovacích bojích? To si nemohou dovolit...
A tak je na Trelivingovi, aby splnil jednatřicetiletému Američanovi jeho přání. To Stolarz drží trumfy, i s ohledem na dlouhodobě přebraný trh s brankáři. A evidentně si je toho vědom.
ISSN 1214-5718
